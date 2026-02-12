Vai ser devolvido

Carnaval de Vitória: troféu fica com escola errada após confusão em apuração

Prêmio pelo 4º lugar acabou nas mãos da Unidos de Jucutuquara, que chegou a sair do Sambão e comemorar resultado com a taça em um bar na comunidade, mas colocação ficou com a Chegou O Que Faltava após critérios de desempate

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 18:26

Nas redes sociais, Chegou O Que Faltava e Unidos de Jucutuquara comemoram o quarto lugar Crédito: Instagram/ Divulgação

A apuração das notas dos desfiles do Carnaval de Vitória, realizada na quarta-feira (11), terminou em confusão: o troféu do quarto lugar foi parar com a agremiação errada, a Unidos de Jucutuquara, que chegou a sair do Sambão do Povo com a taça e levá-la para um bar na comunidade, onde a conquista foi comemorada. No entanto, o quarto lugar ficou com a Chegou O Que Faltava, que, até a tarde desta quinta (12), ainda está sem o troféu.

Em suas redes sociais, ambas as agremiações divulgaram posts comemorando a mesma colocação, que até as 18h desta quinta ainda estavam visíveis. Este é o primeiro ano em que os desfiles do Carnaval de Vitória premia as quatro primeiras agremiações — antes o pódio era composto apenas pelas três mais bem pontuadas.

A confusão começou com um empate entre as escolas. A Chegou O Que Faltava e a Unidos de Jucutuquara terminaram com 179,4 pontos. A definição das posições veio apenas após a aplicação dos critérios de desempate — que, pela ordem, eram Mestre-Sala e Porta-Bandeira, Evolução e Harmonia. Já no primeiro deles, a escola de Goiabeiras obteve vantagem e assegurou a quarta posição.

A ordem de classificação, com a Chegou em quarto e a Jucutuquara em quinto, foi oficialmente anunciada no Sambão do Povo, pelo locutor da apuração. Mesmo assim, o troféu acabou nas mãos da Nação verde, vermelho e branco.

De acordo com a Liesge, a retirada do objeto teria ocorrido antes da formalização do resultado final, fato que teria sido reconhecido pela própria Jucutuquara e "ajustada de maneira tranquila e respeitosa".

A Liga acrescenta ainda que não teria havido "entrega oficial do troféu por parte da Liga durante a apuração". Os detalhes do ocorrido, no entanto, não foram esclarecidos. Na nota enviada à reportagem (leia na íntegra ao fim desta matéria), a Liesge não informou como, exatamente, a Jucutuquara acabou com o troféu e o levou do Sambão.

"Os presidentes das duas escolas dialogaram e a situação foi resolvida de forma harmoniosa. O resultado oficial permanece inalterado, validado conforme as normas estabelecidas previamente por todas as agremiações", informou a Liga.

Até a noite desta quinta, o troféu ainda não havia sido entregue à Chegou O Que Faltava.

As duas agremiações foram procuradas por A Gazeta. A Jucutuquara não retornou os contatos, e a Chegou O Que Faltava preferiu não se manifestar sobre o caso.

Troféu em bar

A Jucutuquara comemorou o resultado em um bar da comunidade, com vários registros divulgados nas redes sociais. No perfil da escola no Instagram, uma das publicações, que ainda estava disponível no perfil na noite desta quinta, festejava o quarto lugar e agradecia a dedicação dos componentes.

A Jucutuquara deixou o Sambão com o prêmio e comemorou o resultado em bar, com registros divulgados nas redes sociais Crédito: Instagram/ Divulgação

"Depois de um longo período de trabalhos, de reconstrução, os resultados vieram. Estamos no pódio! Agradecemos a cada um dos componentes que fizeram isso acontecer, cada membro da nossa equipe que lutou de forma incansável", diz a mensagem, que até as 17h desta quinta ainda constava no perfil. A escola ainda parabenizava a Mocidade Unida da Glória (MUG) pelo título de campeã do Carnaval de Vitória.

Outro empate marcou as colocações

Neste ano, diferentemente das edições anteriores, o desfile do Grupo Especial foi dividido em dois dias, com cinco escolas se apresentando na sexta-feira (7) e outras cinco no sábado (8). Com a mudança, as quatro primeiras colocadas passaram a receber troféu — antes eram três.

A MUG conquistou o título de campeã, com 180 pontos. Na disputa pelo segundo lugar também houve empate: a Unidos da Piedade e a Independente de Boa Vista terminaram com 179,6 pontos. Na avaliação do primeiro critério de desempate, no quesito Mestre-Sala e Porta-Bandeira, a igualdade foi mantida. A definição veio no segundo critério, Evolução, que garantiu à Mais Querida, como é conhecida a escola de Vitória, a segunda colocação.

Confira abaixo a ordem de classificação das escolas:

MUG: 180 Independente de Boa Vista: 179,6 (definido após critérios de desempate) Unidos da Piedade: 179,6 (definido após critérios de desempate) Chegou o que Faltava: 179,4 (definido após critérios de desempate) Unidos de Jucutuquara: 179,4 (definido após critérios de desempate) Novo Império: 177,8 Rosas de Ouro: 177, 6 Andaraí: 177,5 Pega no Samba: 176,8 Imperatriz do Forte: 175,9

Nota da Liesge na íntegra A Liesge esclarece que o resultado final do Carnaval de Vitória 2026 foi definido rigorosamente conforme o regulamento oficial. As escolas Unidos de Jucutuquara e Chegou o Que Faltava empataram na pontuação geral e, conforme previsto, o critério de desempate aplicado foi o quesito Mestre-Sala e Porta-Bandeira, definindo a Chegou o Que Faltava na quarta colocação e a Unidos de Jucutuquara na quinta posição.



A Liesge informa ainda que não houve entrega oficial do troféu por parte da Liga durante a apuração. A retirada do objeto ocorreu antes da formalização do resultado final, situação já reconhecida pela própria agremiação (Jucutuquara) e ajustada de maneira tranquila e respeitosa. Os presidentes das duas escolas dialogaram e a situação foi resolvida de forma harmoniosa. O resultado oficial permanece inalterado, validado conforme as normas estabelecidas previamente por todas as agremiações.



A Liesge reforça seu compromisso com a transparência, o respeito ao regulamento e à história das escolas que constroem o Carnaval de Vitória.

