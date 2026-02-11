Home
Imperatriz do Forte cai e deixa o Grupo Especial do Carnaval de Vitória

Imperatriz do Forte cai e deixa o Grupo Especial do Carnaval de Vitória

A escola ficou em último lugar na avaliação dos jurados e, em 2027, vai desfilar pela Série Ouro

André Cypreste

Estagiário / [email protected]

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 20:18

Confira o desfile da Imperatriz do Forte no Carnaval 2026
A Imperatriz do Forte ficou em último lugar  entre as escolas do Grupo Especial do Carnaval de Vitória Crédito: Fernando Madeira

A Imperatriz do Forte recebeu a mais baixa avaliação dos jurados — 175,9 pontos — entre as escolas do Grupo Especial do Carnaval de Vitória de 2026, e com isso deixará a elite da folia capixaba. A apuração foi realizada nesta quarta-feira (11), no Sambão do Povo, e deu a vitória a MUG. A escola que assumirá a vaga aberta na divisão de elite será escolhida após os desfiles da Série Ouro na próxima sexta-feira (13) e sábado (14).

A agremiação foi a última a se apresentar no primeiro dia de apresentações, já na madrugada do último sábado (7), com o enredo “Xirê: Festejo às Raízes”, celebrando a cultura afro-brasileira por um ponto de vista decolonial, sob a criação do carnavalesco Marcus Paulo.

Imperatriz do Forte celebra cultura afro com enredo "Xirê: Festejo às Raízes"

Danificado pelas chuvas da semana anterior, o carro abre-alas da escola apresentou dificuldades para entrar na avenida. Mesmo com assim, a passagem pelo Sambão foi concluída dentro do tempo estipulado.

A escola verde e rosa buscou representar a história da cultura brasileira numa perspectiva diferente do comum. Em vez de reforçar a ideia de dor e violência associada à chegada dos africanos ao Brasil, escolheu dar luz a espaços de memórias, saberes ancestrais e resistência, com foco no xirê, palavra em iorubá para roda, como expressão sagrada.

Confira o desfile da Imperatriz do Forte no Carnaval 2026

Imagem - Imperatriz do Forte celebra cultura afro com enredo "Xirê: Festejo às Raízes"

Imperatriz do Forte celebra cultura afro com enredo "Xirê: Festejo às Raízes"

