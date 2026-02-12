Programe-se

Carnaval: veja o que funciona durante a folia na Grande Vitória

Diversos serviços públicos e privados não funcionarão ou terão os horários alterados; veja a lista completa

Lucas Gaviorno Estagiário / [email protected]

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 18:29

Diversos serviços públicos e privados terão os horários de funcionamento alterados por conta do Carnaval Crédito: Divulgação

Um dos períodos mais aguardados por muitos capixabas chegou: o Carnaval, seja para descansar ou curtir a folia. Neste período festivo, diversos serviços deixam de funcionar ou têm os horários de funcionamento alterados. Para o leitor se programar, A Gazeta listou o que funciona de sábado (14) até a Quarta-feira de Cinzas (18) na Grande Vitória. Confira:

Shoppings

Shopping Vitória

Sábado (14): lojas/stands - 10h às 22h; alimentação - 10h às 23h;

Domingo (15): lojas/stands - 14h às 21h, facultativo das 13h às 14h e das 21h às 22h; alimentação - 11h às 22h;

Segunda (16), terça (17) e quarta-feira (18): lojas/stands e alimentação - 10h às 22h.



Demais horários: cinema e eventos funcionarão conforme horários das sessões; Sabor da Terra - informações no telefone (27) 3235-5700; academia - informações no telefone (27) 3010-3277; Centro Médico e Odontológico - informações no telefone (27) 3182-1000; Centro Médico 2 - informações no telefone (27) 99204-6400; Dermaskin Centro Estético - informações no telefone (27) 3300-7082.

Boulevard Shopping Vila Velha

Segunda (16) a quarta-feira (18): as lojas, quiosques e serviços de alimentação e lazer funcionarão das 10h às 22h;

Academia: na segunda-feira (16), funcionará das 8h às 16h; na terça (17), estará fechada; quarta (18), abertura às 06h, funcionando 24 horas.

Shopping Vila Velha

Sábado (14): lojas e quiosques funcionarão das 10h às 22h; lojas de alimentação estarão abertas das 11h às 23h;

Domingo (15): lojas e quiosques funcionarão das 14h às 21h; alimentação das 11h às 22h;

Segunda (16), terça (17) e quarta-feira (18): lojas e quiosques estarão abertos das 10h às 22h; alimentação funcionará das 11h às 22h.

Shopping Mestre Álvaro

Sábado (14): lojas e quiosques funcionarão das 10h às 22h; alimentação e lazer entre 10h e 23h; o cinema funcionará de acordo com a programação do dia;

Domingo (15): lojas e quiosques estarão abertos das 13h às 21h; já alimentação e lazer funcionarão de 11h às 22h; o cinema funcionará de acordo com a programação do dia;

Segunda (16), terça (17) e quarta-feira (18): lojas e quiosques abrirão entre 10h e 22h; alimentação e lazer estarão abertos de 10h às 22h; cinema funcionará de acordo com a programação do dia.

Shopping Montserrat

Sábado (14): lojas e quiosques - 10h às 22h; alimentação e lazer - 10h às 23h; cinema funciona de acordo com a programação do dia;

Domingo (15): lojas e quiosques - 13h às 21h; alimentação e lazer - 11h às 22h; cinema funciona de acordo com a programação do dia;

Segunda (16), terça (17) e quarta-feira (18): lojas e quiosques - 10h às 22h; alimentação e lazer - 10h às 22h; cinema funciona de acordo com a programação do dia.

Shopping Moxuara

Sábado (14): lojas e quiosques - 10h às 22h; alimentação e lazer - 10h às 23h; cinema funciona de acordo com a programação do dia;

Domingo (15): lojas e quiosques - 13h às 21h; alimentação e lazer - 11h às 22h; cinema funciona de acordo com a programação do dia;

Segunda (16), terça (17) e quarta-feira (18): lojas e quiosques - 10h às 22h; alimentação e lazer - 10h às 22h; cinema funciona de acordo com a programação do dia.

Shopping Praia da Costa

Sábado (14): lojas e quiosques - 10h às 22h; alimentação e lazer - 10h às 22h; o cinema, Polícia Federal, Detran e academia seguirão com o funcionamento conforme programação própria; os restaurantes poderão estender o funcionamento para atender a demanda;

Domingo (15): lojas e quiosques - 14h às 21h; alimentação e lazer - 11h às 22h; o cinema, Polícia Federal, Detran e academia seguirão com o funcionamento conforme programação própria; os restaurantes poderão estender o funcionamento para atender a demanda;

Segunda-feira (16): lojas e quiosques das 10h às 22h; alimentação e lazer das 10h às 22h; o cinema, Polícia Federal, Detran e academia seguirão com o funcionamento conforme programação própria; os restaurantes poderão estender o funcionamento para atender a demanda;

Terça-feira (17): lojas e quiosques funcionarão das 14h às 21h; alimentação e lazer de 11h às 22h; o cinema, Polícia Federal, Detran e academia seguirão com o funcionamento conforme programação própria; os restaurantes poderão estender o funcionamento para atender a demanda;

Quarta-feira (18): lojas e quiosques abrirão entre 12h e 22h — abertura facultativa às 10h; alimentação e lazer das 10h às 22h; o cinema, Polícia Federal, Detran e academia seguirão com o funcionamento conforme programação própria; os restaurantes poderão estender o funcionamento para atender a demanda.

Supermercados

Perim

Sábado (14): funcionará normalmente;

Domingo (15): as lojas estarão fechadas;

Segunda-feira (16): todas as unidades com funcionamento normal;

Terça-feira (17): as lojas irão funcionar das 8h às 20h.

Extrabom

Segunda-feira (16): as unidades irão funcionar com horário normal;

Terça-feira (17): ficarão abertos até as 20h, exceto a loja do Horto Mercado que funcionará até as 18h.

BH (Grande Vitória)

Segunda (16) e terça-feira (17): todas as unidades funcionarão até as 20h.

BH (Linhares, Colatina e São Mateus)

Segunda-feira (16): as unidades de Linhares e Colatina estarão fechadas; a loja de São Mateus funcionará até as 20h;

Terça-feira (17): as lojas dos três municípios estarão fechadas.

Carone

Segunda-feira (16): todas as lojas do Carone estarão funcionando normalmente;

Terça-feira (17): as unidades irão funcionar das 8h às 20h.

Sempre Tem

Terça-feira (17): as lojas irão funcionar de 7h às 20h;

Nos demais dias, o atacado irá funcionar com horário normal, exceto a unidade de Linhares.

Comércio de rua

Polo de Moda da Glória

Sábado (14): funcionará das 9h às 16h;

Domingo (15), segunda (16) e terça-feira (17): fechado;

Quarta-feira (18): estará aberto das 9h às 18h.

Bancos

A Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) informou que as agências não haverá atendimento presencial na segunda (16) e terça-feira (17), dias que serão feriados bancários durante o período de Carnaval. As compensações bancárias não serão efetivadas neste período, incluindo a TED. Já o Pix — que funciona 24 horas todos os dias e feriados — poderá ser feito normalmente

Órgãos estaduais

As repartições públicas estaduais não terão expediente de segunda (16) a quarta-feira (18), por conta dos pontos facultativos de Carnaval e Quarta-Feira de Cinzas. Neste período, funcionarão somente os órgãos e unidades administrativas que atuam em regime de escala ou que exercem atividades que não podem ser interrompidas.

Cartórios

O Sindicato dos Notários e Registradores do Espírito Santo (Sinoreg-ES) informou que os 306 cartórios do Estado estarão fechados na segunda (16) e terça-feira (17), sendo reabertos na quarta-feira (18), a partir de meio-dia. A medida foi tomada após determinação do Tribunal de Justiça capixaba e da Corregedoria Geral de Justiça do ES.

Vitória

Na Capital capixaba, somente os serviços essenciais funcionarão entre segunda (16) e quarta-feira (18). A prefeitura informou que os moradores podem se informar sobre diversos serviços prestados acionando o Fala Vitória, no telefone 156, acessar o aplicativo Vitória Online — disponível em Android e iOS — ou o site da Prefeitura de Vitória. O telefone estará disponível para receber ligações das 8h às 22h. Já o app e o site podem ser utilizados a qualquer hora.

Unidades de saúde: as unidades dos bairros Praia do Suá, Nova Palestina/Conquista, Maruípe, Santo Antônio, Jardim Camburi e Maria Ortiz funcionarão das 7 às 19 horas, para atendimentos de baixa gravidade;

as unidades dos bairros Praia do Suá, Nova Palestina/Conquista, Maruípe, Santo Antônio, Jardim Camburi e Maria Ortiz funcionarão das 7 às 19 horas, para atendimentos de baixa gravidade; Pronto Atendimento (PA): as unidades de São Pedro, situado na rodovia Serafim Derenzi, em São Pedro III, e o Pronto Atendimento da Praia do Suá, que funciona na rua Almirante Tamandaré, no bairro Praia do Suá, manterão o plantão 24 horas;



as unidades de São Pedro, situado na rodovia Serafim Derenzi, em São Pedro III, e o Pronto Atendimento da Praia do Suá, que funciona na rua Almirante Tamandaré, no bairro Praia do Suá, manterão o plantão 24 horas; Atenção Psicossocial: O Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Álcool e outras Drogas, na Ilha de Santa Maria, e o Caps de São Pedro estarão funcionando em regime de plantão 24 horas;



O Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Álcool e outras Drogas, na Ilha de Santa Maria, e o Caps de São Pedro estarão funcionando em regime de plantão 24 horas; Vacinação: as unidades de saúde de Jardim Camburi e Santo Antônio terá vacinação no sábado (14) e na quarta-feira (18), das 8h às 15h. Na segunda (16) e terça-feira, as vacinas também serão disponibilizadas à população somente na unidade de Jardim Camburi;

as unidades de saúde de Jardim Camburi e Santo Antônio terá vacinação no sábado (14) e na quarta-feira (18), das 8h às 15h. Na segunda (16) e terça-feira, as vacinas também serão disponibilizadas à população somente na unidade de Jardim Camburi; Defesa Civil: atuará normalmente (regime de plantão 24h), no número de telefone (27) 98125-0986;

atuará normalmente (regime de plantão 24h), no número de telefone (27) 98125-0986; Conselho Tutelar: vai atuar em esquema de prontidão e fará atendimentos pelo telefone (27) 3382-6488;



vai atuar em esquema de prontidão e fará atendimentos pelo telefone (27) 3382-6488; Restaurante Popular: funcionará normalmente — todos os dias — das 11 às 14 horas e das 18 às 20 horas;



funcionará normalmente — todos os dias — das 11 às 14 horas e das 18 às 20 horas; Parques : funcionarão de sábado (14) a quarta-feira (18), das 5 às 22 horas;

: funcionarão de sábado (14) a quarta-feira (18), das 5 às 22 horas; Rua de Lazer: a Rua de Lazer da Avenida Dante Michelini, entre Jardim da Penha e Mata da Praia, e no trecho de Jardim Camburi, funcionará normalmente no domingo (15). Já a da Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, no Centro, estará fechada em razão do desfile dos blocos de rua. Nos demais dias, não haverá Rua de Lazer.



Serra

No município serrano, somente os serviços essenciais irão funcionar durante o período de Carnaval, entre o sábado (14) e quarta-feira (18).

Saúde

Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) de Carapina, Infantil, Castelândia e Serra Sede, terão atendimento 24 horas;



Hospital Municipal Materno Infantil (HMMI), em Colina de Laranjeiras, com atendimento 24 horas;



Serviço de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual (SASV), localizado no térreo do Hospital Municipal Materno Infantil, em Colina de Laranjeiras, terá atendimento 24 horas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (27) 98166-1308;



Farmácia Central, que também funciona no pátio do Hospital Materno Infantil, com funcionamento 24h;



Vigilância Sanitária: denúncias podem ser feitas pelo telefone (27) 98166-1036.



Assistência Social

Auxílio Funeral: funcionará em todos os dias de 8h às 20h. O telefone para contatá-lo é o (27) 98166-0814;

Plantão do Conselho Tutelar: atendimento pelo telefone (27) 98166-0515;

Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP): funcionará de 7h às 18h. Telefone: (27) 98166-0161;



Abordagem Social: telefone: (27) 98166-0494 (das 8h às 20h).

Meio Ambiente e posturas

Disque-silêncio: telefone: (27) 99951-2321 (das 16h às 2h);



Fiscalização de Meio Ambiente: telefone: (27) 99951-2321 (das 18h a 0h);



Fiscalização de posturas: telefone: (27) 99517-9126 (das 16h às 2h).

Defesa Social

Guarda Civil Municipal (GCM): telefones (27) 3252-3711 ou WhatsApp (27) 98166-0812;



Departamento de Operação de Trânsito (DOT): telefone: 3252-3711 ou WhatsApp (27) 98182-0220 (das 7 às 22h);



Defesa Civil: atendimento emergencial 24 horas por conta da chuva. Telefone: 99938-9500 e 199.



Serviços

Todos os serviços do município (como coleta de lixo) estarão funcionando.

Vila Velha

No município canela-verde, foi decretado ponto facultativo na segunda-feira (16), terça-feira (17) e quarta-feira (18). Por conta disso, somente os serviços essenciais irão funcionar no período.

Saúde: Prontos Atendimentos (PAs) da Glória e de Cobilândia, a UPA de Riviera da Barra e o Hospital Maternidade de Cobilândia estarão funcionando em regime de plantão 24 horas;

Prontos Atendimentos (PAs) da Glória e de Cobilândia, a UPA de Riviera da Barra e o Hospital Maternidade de Cobilândia estarão funcionando em regime de plantão 24 horas; Guarda Municipal: atuação normal. Os acionamentos podem ser realizados pelo telefone 153;



atuação normal. Os acionamentos podem ser realizados pelo telefone 153; Ouvidoria: atendimento pelo telefone (27) 3149-7336, no horário das 8 às 18 horas, pelo site da ouvidoria ou pelo aplicativo Vila Velha ON (24 horas) — disponível em Android e iOS;



atendimento pelo telefone (27) 3149-7336, no horário das 8 às 18 horas, pelo site da ouvidoria ou pelo aplicativo Vila Velha ON (24 horas) — disponível em Android e iOS; Plantão fiscal: denúncias pelo (27) 3149-7336 (Ouvidoria).



Fiscalização Ambiental: atendimento das 8 às 18 horas pelo telefone (27) 3149-7336 e a qualquer horário pelo site da ouvidoria ou pelo aplicativo Vila Velha ON;



Bem-Estar Animal: atendimento das 8 às 18h pelo WhatsApp (27) 99268-3398, a qualquer horário pelo site da ouvidoria ou pelo aplicativo Vila Velha ON;



Disque Silêncio: denúncias das 8 às 18h pelo telefone (27) 3149-7336, a qualquer horário pelo site da ouvidoria ou pelo aplicativo Vila Velha ON;



denúncias das 8 às 18h pelo telefone (27) 3149-7336, a qualquer horário pelo site da ouvidoria ou pelo aplicativo Vila Velha ON; Serviço Especializado de Abordagem Social: funcionamento até as 22 horas. Contato: 27 - 99281 3444;



Conselho Tutelar : plantão 24 horas. Contato: 27 99281-0936;



: plantão 24 horas. Contato: 27 99281-0936; Centro de Referência no Atendimento Especializado à Mulher em Situação de Violência (Cramvive): (27) 9883-5769. Horário de atendimento: sábado e feriados, das 12 às 18h;



(27) 9883-5769. Horário de atendimento: sábado e feriados, das 12 às 18h; Auxílio-Funeral: das 8 às 20h nos feriados e finais de semana. Contato: (27) 98814-0266;



Serviços Urbanos : a coleta residencial vai funcionar normalmente, conforme dia e horário de cada região;

: a coleta residencial vai funcionar normalmente, conforme dia e horário de cada região; Casa da Memória e Museu Homero Massena: do sábado (14) e domingo (15), o espaço funcionará de 8h30 às 12h. Na segunda (16) e terça-feira (17), o local estará fechado. Na quarta-feira (18), a casa estará aberta das 8h30 às 17h30;



Farol Santa Luzia: funcionará de sábado (14) até a terça-feira (17), das 8h30 às 16h30. Na quarta (18), o local estará fechado.

Cariacica

Em Cariacica, as repartições públicas estarão fechadas de segunda (16) a quarta-feira (18). Somente os serviços essenciais funcionarão durante o período de Carnaval.

Saúde

PA do Trevo de Alto Lage (que abriga os PAs adulto e infantil): contará com atendimento 24 horas;



PA de Bela Vista: 7h às 17 horas;



PA de Nova Rosa da Penha I: 7h às 17 horas;



PA de Flexal: terá atendimento com clínico geral de segunda a domingo 24 horas e atendimento com pediatra de segunda a domingo das 7 às 19 horas;



UBS de Flexal II, Nova Rosa da Penha II e Morada de Santa Fé: funcionará somente no sábado (14) e domingo (15), das 07 às 16h.



Serviços

Varrição e limpeza nas principais vias do município;



Manutenção de equipamentos públicos;



Coleta de lixo domiciliar e hospitalar;



Manutenção de iluminação pública;



Limpeza de canais;



Patrolamento de vias não pavimentadas;



Poda de árvores e paisagismo.



Necrópole: funcionará das 7h às 18 horas, inclusive sábados, domingos e feriados. O telefone é o 3354-5415.

Cemitérios: todos funcionarão das 7h às 17 horas.

Conselho Tutelar

Funcionará em regime de plantão 24 horas. Os telefones para contato são: 27 99945-6962, 27 99945-6172, 27 99580-9529 e 27 99933-9170.

Defesa Civil

Funcionará em regime de plantão, pelos telefones: 27 98831-6000 ou pelo 199 (para emergências).

Viana

Defesa Civil: estará de plantão, podendo ser acionados pelos telefones (27) 99860-4360 e (27) 3255-1942;

estará de plantão, podendo ser acionados pelos telefones (27) 99860-4360 e (27) 3255-1942; Prontos Atendimentos (PAs) 24 horas : as unidades de Arlindo Villaschi e Viana Sede estarão funcionando normalmente;



: as unidades de Arlindo Villaschi e Viana Sede estarão funcionando normalmente; Guarda Municipal: funcionará durante o período. Acionamentos podem ser feitos pelo telefone (27) 99738-8787;



funcionará durante o período. Acionamentos podem ser feitos pelo telefone (27) 99738-8787; Assistência Social: funcionará durante o feriado para prestar o serviço de Auxílio Funeral. O número para contato é o (27) 98123-0071.



funcionará durante o feriado para prestar o serviço de Auxílio Funeral. O número para contato é o (27) 98123-0071. Cemitérios: os cemitérios municipais de Vila Bethânia, Morada de Bethânia (Vertical), Eldorado, Viana Sede e Araçatiba funcionarão em horário especial, de 7 às 16 horas. Mais informações pelos telefones (27) 99944-8918 ou (27) 99926-1424;

os cemitérios municipais de Vila Bethânia, Morada de Bethânia (Vertical), Eldorado, Viana Sede e Araçatiba funcionarão em horário especial, de 7 às 16 horas. Mais informações pelos telefones (27) 99944-8918 ou (27) 99926-1424; Conselho Tutelar: funcionará durante o feriado em regime de plantão. Para contatar o serviço, é necessário entrar em contato com (27) 99818-4446.



