Expectativa

Bares e restaurantes do ES devem contratar 10 mil trabalhadores para o carnaval

Postos são para cargos de auxiliar de cozinha, cumim, cozinheiro, barman, recepcionista, auxiliar de limpeza, operador de caixa, garçom, entre outras possibilidades

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 10:55

Quiosques situados na Curva da Jurema, Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Os bares e restaurantes do Espírito Santo devem contratar 10 mil trabalhadores temporários para atuar durante o carnaval. Além de aquecer o mercado de trabalho, o setor espera aumentar o faturamento em 10% neste período.

Os postos são para cargos de auxiliar de cozinha, cumim, cozinheiro, barman, recepcionista, auxiliar de limpeza, operador de caixa, garçom, entre outras funções. As contratações são feitas diretamente pelos estabelecimentos, conforme informa o Sindbares/Abrasel-ES.

O presidente da entidade, Rodrigo Vervloet, ressalta que o segmento enfrenta dificuldades para contratar por conta da falta de mão de obra. Diante desse cenário, há grande expectativa de efetivação após o término dos contratos temporários. A previsão é de que 20% das vagas temporárias se tornem fixas, ou seja, cerca de 2 mil do total estimado.

Além da abertura de vagas, o Sindbares/Abrasel-ES estima que o faturamento dos estabelecimentos no Estado deve crescer cerca de 10% durante o carnaval, em comparação com o ano passado. Uma pesquisa feita pela Abrasel aponta que 72% dos empresários planejam abrir durante os dias de folia, e 73% desses esperam registrar esse aumento nas receitas.

Para Vervloet, o carnaval está entre os períodos mais estratégicos para o setor, pois é uma época em que há alto fluxo de consumidores, o que amplia o movimento nos estabelecimentos.

“É um momento em que bares e restaurantes conseguem recuperar investimentos, contratar temporários e fortalecer o caixa. A expectativa é positiva porque o público está disposto a consumir mais, especialmente em destinos turísticos”, explica.

A projeção no cenário nacional também é positiva. Isso porque cerca de 25% dos empresários preveem crescimento entre 5% e 10%, enquanto 24% projetam alta de até 10%. Outros 12% acreditam que o aumento pode chegar a 20%. Entretanto, também há um grupo de empreendedores que espera um desempenho superior a esse patamar.

O otimismo do setor encontra respaldo nos dados da economia e do turismo. Conforme levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o carnaval deve movimentar R$ 14,48 bilhões em receitas no Brasil, valor 3,8% superior ao registrado em 2025 e o maior desde o início da série histórica, iniciada em 2013. O setor de bares e restaurantes é um dos principais responsáveis pela geração de receitas no período.

O aumento do fluxo de visitantes estrangeiros também contribui para o cenário favorável. O Brasil deve receber cerca de 1,42 milhão de turistas durante o período, número 4% maior do que o observado no ano passado, conforme a CNC.

Vervloet acredita que o carnaval é fundamental para consolidar o Espírito Santo como polo turístico. O otimismo do setor, segundo ele, está alinhado a um cenário econômico mais favorável, marcado pelo aumento do emprego e pela alta do turismo no país.

“Esperamos que, em 2026, os resultados sejam ainda melhores do que no ano passado, em função do maior poder de compra da população, da redução do desemprego e do crescimento do turismo”, finaliza.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta