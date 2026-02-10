Atacarejo

Assaí abre 140 oportunidades de emprego no Espírito Santo

Há postos para trabalhar como operador de loja, operador de caixa e vendedor de cartão, além da chances no setor de depósito; carreiras exigem o nível médio

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 12:31

Loja do Assaí Atacadista Crédito: Divulgação/Assaí

O Assaí está com 140 vagas de emprego abertas em duas unidades do Espírito Santo, sendo 90 para a loja de Vitória e outras 50 para a unidade da Serra. Os postos também são destinados a pessoas com deficiência.

As oportunidades são voltadas para operador de loja e operador de caixa. Em Vitória, há ainda oportunidades para o setor de depósito, enquanto, na Serra, também há vagas para vendedor de cartão. As carreiras exigem que os candidatos tenham o nível médio.

Os interessados devem comparecer a uma das lojas para participar da seleção. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. É necessário levar RG e CPF, além de informar número de telefone e endereço de e-mail.

Em Vitória, o empreendimento fica na Av. Fernando Ferrari, 3.740, no Aeroporto. Já no município da Serra, a loja está localizada na Avenida Iriri, 120, em Planalto de Carapina.

Os novos colaboradores recebem salário e um pacote de benefícios compatíveis com o mercado, além de um plano estruturado de carreira, com investimentos constantes em capacitação e no desenvolvimento profissional.

Além das lojas de Vitória e Serra, o Assaí tem uma unidade em Vila Velha. Ao todo, são gerados cerca de 1,5 mil empregos diretos e indiretos no estado.

