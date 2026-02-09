Iniciativa

Mutirão do emprego tem mais de 1.300 vagas na Serra nesta terça-feira (10)

Ação será realizada, das 8h30 às 12 horas, no Terminal de Laranjeiras; postos de trabalho são voltados a profissionais de diferentes perfis e níveis de escolaridade

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 14:39

Sine da Serra realiza blitz do emprego em vários pontos da cidade Crédito: Edson Reis/PMS

Mais de 1.300 vagas de emprego estarão disponíveis na Blitz do Emprego da Prefeitura da Serra, por meio do Sine, nesta terça-feira (10). A primeira ação do ano será realizada no Terminal de Laranjeiras, das 8h30 às 12 horas.

A iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso da população ao mercado de trabalho, aproximando trabalhadores e oportunidades em locais estratégicos e de grande circulação.

Os interessados poderão consultar as vagas disponíveis, receber orientações profissionais gratuitas e obter informações sobre a Carteira de Trabalho Digital e o Seguro-Desemprego, por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine).

Confira algumas vagas

Os postos de trabalho são voltados a profissionais de diferentes perfis e níveis de escolaridade, do ensino fundamental ao superior, incluindo oportunidades para quem busca o primeiro emprego ou já possui experiência profissional.

Açougueiro (40)

Ajudante de cozinha (60)

Auxiliar administrativo pcd (22)

Pedreiro (13)

Repositor de mercadorias (40)

Outras oportunidades estão disponíveis no site do Sine da Serra.

Calendário da Blitz do Emprego

Blitz do Emprego – Terminal de Laranjeiras

Data: 10 de fevereiro de 2026 (terça-feira)

10 de fevereiro de 2026 (terça-feira) Horário: das 8h30 às 12h

das 8h30 às 12h Local: Avenida Eldes Scherrer Souza, Parque Residencial Laranjeiras – Serra

Mutirão Primeiro Passos – atendimento interno

Data: 11 de fevereiro de 2026 (quarta-feira)

11 de fevereiro de 2026 (quarta-feira) Horário: das 8h30 às 12h

das 8h30 às 12h Local: Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, nº 5.416, Portal de Jacaraípe – Pró-Cidadão

Mutirão para pessoas com 60 anos ou mais – atendimento interno

Data: 26 de fevereiro de 2026 (quinta-feira)

26 de fevereiro de 2026 (quinta-feira) Horário: das 8h30 às 12h

das 8h30 às 12h Local: Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, nº 5.416, Portal de Jacaraípe – Pró-Cidadão

Atendimento no Centro de Referência de Assistência Social de Novo Porto Canoa

Data: 27 de fevereiro de 2026 (sexta-feira)

27 de fevereiro de 2026 (sexta-feira) Horário: das 8h às 12h

das 8h às 12h Local: Rua Domingos José Martins, nº 142, Novo Porto Canoa

