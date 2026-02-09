Mutirão do emprego tem mais de 1.300 vagas na Serra nesta terça-feira (10)

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 14:39
Mais de 1.300 vagas de emprego estarão disponíveis na Blitz do Emprego da Prefeitura da Serra, por meio do Sine, nesta terça-feira (10). A primeira ação do ano será realizada no Terminal de Laranjeiras, das 8h30 às 12 horas.
A iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso da população ao mercado de trabalho, aproximando trabalhadores e oportunidades em locais estratégicos e de grande circulação.
Os interessados poderão consultar as vagas disponíveis, receber orientações profissionais gratuitas e obter informações sobre a Carteira de Trabalho Digital e o Seguro-Desemprego, por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine).
Os postos de trabalho são voltados a profissionais de diferentes perfis e níveis de escolaridade, do ensino fundamental ao superior, incluindo oportunidades para quem busca o primeiro emprego ou já possui experiência profissional.
Outras oportunidades estão disponíveis no site do Sine da Serra.
