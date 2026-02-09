Home
Mutirão do emprego tem mais de 1.300 vagas na Serra nesta terça-feira (10)

Ação será realizada, das 8h30 às 12 horas, no Terminal de Laranjeiras; postos de trabalho são voltados a profissionais de diferentes perfis e níveis de escolaridade

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 14:39

Sine da Serra realiza blitz do emprego em vários pontos da cidade
Sine da Serra realiza blitz do emprego em vários pontos da cidade Crédito: Edson Reis/PMS

Mais de 1.300 vagas de emprego estarão disponíveis na Blitz do Emprego da Prefeitura da Serra, por meio do Sine, nesta terça-feira (10). A primeira ação do ano será realizada no Terminal de Laranjeiras, das 8h30 às 12 horas.

A iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso da população ao mercado de trabalho, aproximando trabalhadores e oportunidades em locais estratégicos e de grande circulação.

Os interessados poderão consultar as vagas disponíveis, receber orientações profissionais gratuitas e obter informações sobre a Carteira de Trabalho Digital e o Seguro-Desemprego, por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine).

Confira algumas vagas

Os postos de trabalho são voltados a profissionais de diferentes perfis e níveis de escolaridade, do ensino fundamental ao superior, incluindo oportunidades para quem busca o primeiro emprego ou já possui experiência profissional.

  • Açougueiro (40)
  • Ajudante de cozinha (60)
  • Auxiliar administrativo pcd (22)
  • Pedreiro (13)
  • Repositor de mercadorias (40)

Outras oportunidades estão disponíveis no site do Sine da Serra

Calendário da Blitz do Emprego

  • Blitz do Emprego – Terminal de Laranjeiras
  • Data: 10 de fevereiro de 2026 (terça-feira)
  • Horário: das 8h30 às 12h
  • Local: Avenida Eldes Scherrer Souza, Parque Residencial Laranjeiras – Serra

  • Mutirão Primeiro Passos – atendimento interno
  • Data: 11 de fevereiro de 2026 (quarta-feira)
  • Horário: das 8h30 às 12h
  • Local: Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, nº 5.416, Portal de Jacaraípe – Pró-Cidadão

  • Mutirão para pessoas com 60 anos ou mais – atendimento interno
  • Data: 26 de fevereiro de 2026 (quinta-feira)
  • Horário: das 8h30 às 12h
  • Local: Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, nº 5.416, Portal de Jacaraípe – Pró-Cidadão

  • Atendimento no Centro de Referência de Assistência Social de Novo Porto Canoa
  • Data: 27 de fevereiro de 2026 (sexta-feira)
  • Horário: das 8h às 12h
  • Local: Rua Domingos José Martins, nº 142, Novo Porto Canoa
