Vale abre Programa Jovem Aprendiz com vagas no Espírito Santo

Selecionados vão receber remuneração que varia de R$ 1 mil a R$ 1.380, além de outros benefícios; interessados podem se inscrever até 15 de fevereiro

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 14:23

Vale inaugura a primeira fábrica de briquetes do mundo
Vale inaugura a primeira fábrica de briquetes do mundo Crédito: Fernando Madeira

A Vale está com inscrições abertas para o Programa Jovem Aprendiz 2026, com 640 vagas distribuídas em estados onde a empresa atua no Brasil. Desse total, 60 oportunidades são destinadas ao Espírito Santo.

De acordo com a mineradora, as vagas são destinadas a dois perfis de candidatos:

  • Aprendizagem com prática na empresa: jovens de 18 a 21 anos e 11 meses, com ensino médio completo;
  • Aprendizagem com prática em ambiente simulado do Senai: jovens de 14 a 17 anos e 11 meses, com ensino médio em andamento ou completo.

Para pessoas com deficiência (PCD), não há limite de idade. Também é necessário morar na localidade onde a vaga é oferecida.

Os jovens aprendizes terão remuneração que varia de R$ 1 mil (jornada diária de 4 horas) a R$ 1.380 (jornada diária de 6 horas), além de assistência médica, vale-refeição ou refeitório na unidade, vale-transporte ou transporte local, entre outros benefícios.

Em parceria com o Senai, o programa oferece uma trilha de aprendizagem com duração de até dois anos, unindo teoria e prática, com cursos nas áreas de eletromecânica, mecânica, mineração, tecnologia, logística, segurança do trabalho, soldagem e desenvolvimento de sistemas, entre outras.

As inscrições podem ser feitas até 15 de fevereiro, no site do programa.

A seleção contará com provas on-line, dinâmica de grupo, painel com lideranças, avaliação psicológica e exames médicos, com acompanhamento completo pela plataforma de inscrição. As admissões estão previstas para ocorrer a partir de junho.

A gerente de RH Sudeste, Fabiana Nicodemos, ressalta que, mais do que a primeira experiência profissional, essa formação oferece base técnica sólida para atuar na indústria, aliando conhecimento prático, disciplina e visão de futuro.

“Ao investir em jovens em situação de vulnerabilidade, ampliamos oportunidades reais de inserção no mercado de trabalho e contribuímos para a formação de profissionais qualificados e cidadãos preparados para novos desafios”, comenta.

