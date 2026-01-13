Home
>
Empregos
>
Oportunidades abertas para fazer cursos de graça na área de tecnologia

Oportunidades abertas para fazer cursos de graça na área de tecnologia

Cursos são focados em habilidades digitais, tecnologia com inteligência artificial e aumento da produtividade. Qualificação é uma parceira do Ministério do Trabalho com a Microsoft

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 13:55

Chance para fazer curso on-line
Chance de qualificação pela internet Crédito: INA PLAVAN / Freepik

Quem quer fazer um curso de qualificação de graça sem sair de casa já pode se inscrever na Escola do Trabalhador 4.0, uma iniciativa do Ministério do Trabalho e Emprego, em parceria com a Microsoft.

Recomendado para você

Cursos são focados em habilidades digitais, tecnologia com inteligência artificial e aumento da produtividade. Qualificação é uma parceira do Ministério do Trabalho com a Microsoft

Oportunidades abertas para fazer cursos de graça na área de tecnologia

Há postos para açougueiro, ajudante de obras, auxiliar de saúde bucal, balconista, carpinteiro, fiel de depósito, lavador de veículos, montador de andaimes, operador de ponte rolante, entre outras chances

Confira as 5.540 vagas de emprego abertas no ES nesta segunda-feira (12)

Em Sooretama, são 20 vagas para barbeiro, enquanto que em Governador Lindenberg são 20 chances para maquiador; aulas começam ainda em janeiro

Senac abre vagas em cursos de qualificação de graça no Norte do ES

As oportunidades são para as áreas de tecnologia e produtividade, como parte do Programa Caminho Digital, uma plataforma criada para preparar os trabalhadores brasileiros para os desafios da Economia 4.0.

O objetivo da iniciativa é promover o acesso à capacitação digital e facilitar a inserção no mercado de trabalho. O programa conta com 39 trilhas e 190 cursos de graça, com certificação, divididos em nove categorias temáticas.

Os cursos são focados em habilidades digitais, tecnologia com inteligência artificial e aumento da produtividade. 

A notificação das vagas é feita por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital, mas também é possível se cadastrar direto na plataforma.

Para fazer o cadastro, basta a pessoa interessada acessar o site da Escola do Trabalhador 4.0. 

Categorias temáticas

  1. Inteligência Artificial
  2. Letramento Digital com IA
  3. Fundamentos e Produtividades com IA
  4. Introdução à Programação
  5. Profissionalizantes
  6. Avançados em TI
  7. Empregabilidade com IA e Sustentabilidade
  8. Educação Financeira (XP)
  9. Dynamics 365 (certificação Microsoft)

Leia mais

Imagem - Inscrições abertas para 3 mil vagas em cursos de qualificação do Senai

Inscrições abertas para 3 mil vagas em cursos de qualificação do Senai

Imagem - Governo do ES vai oferecer 100 mil vagas em cursos de qualificação de graça em 2026

Governo do ES vai oferecer 100 mil vagas em cursos de qualificação de graça em 2026

Imagem - Associação abre cursos de graça voltados à população LGBTQIAPN+

Associação abre cursos de graça voltados à população LGBTQIAPN+

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais