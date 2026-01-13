Profissionalizante

Oportunidades abertas para fazer cursos de graça na área de tecnologia

Cursos são focados em habilidades digitais, tecnologia com inteligência artificial e aumento da produtividade. Qualificação é uma parceira do Ministério do Trabalho com a Microsoft

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 13:55

Chance de qualificação pela internet Crédito: INA PLAVAN / Freepik

Quem quer fazer um curso de qualificação de graça sem sair de casa já pode se inscrever na Escola do Trabalhador 4.0, uma iniciativa do Ministério do Trabalho e Emprego, em parceria com a Microsoft.

As oportunidades são para as áreas de tecnologia e produtividade, como parte do Programa Caminho Digital, uma plataforma criada para preparar os trabalhadores brasileiros para os desafios da Economia 4.0.

O objetivo da iniciativa é promover o acesso à capacitação digital e facilitar a inserção no mercado de trabalho. O programa conta com 39 trilhas e 190 cursos de graça, com certificação, divididos em nove categorias temáticas.

Os cursos são focados em habilidades digitais, tecnologia com inteligência artificial e aumento da produtividade.

A notificação das vagas é feita por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital, mas também é possível se cadastrar direto na plataforma.

Para fazer o cadastro, basta a pessoa interessada acessar o site da Escola do Trabalhador 4.0.

Categorias temáticas

Inteligência Artificial Letramento Digital com IA Fundamentos e Produtividades com IA Introdução à Programação Profissionalizantes Avançados em TI Empregabilidade com IA e Sustentabilidade Educação Financeira (XP) Dynamics 365 (certificação Microsoft)

