Inscrições abertas para 3 mil vagas em cursos de qualificação do Senai

Inscrições abertas para 3 mil vagas em cursos de qualificação do Senai

Interessados podem fazer as matrículas de forma presencial em uma das unidades da instituição ou de forma on-line; atendimento ocorre até o preenchimento das vagas

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 11:50

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no Espírito Santo (Senai-ES) está com inscrições abertas para mais de 3 mil vagas de graça para cursos de quaificação profissional, nas modalidades presencial e a distância (EaD). 

Os interessados podem se inscrever ao longo do ano de forma on-line, no site findes.online/qualificacaosenai.

O diretor regional do Senai ES, Geferson Luiz dos Santos, ressata que a oferta de novas vagas reforça o compromisso da instituição em ampliar o acesso à qualificação profissional e gerar caminhos de desenvolvimento para quem busca ingressar ou se reposicionar no mercado de trabalho.

Os cursos contemplam áreas como logística, automação, elétrica, mecânica, tecnologia da informação, produção industrial, administração, vestuário e construção civil, com formações de curta e média duração.

As qualificações presenciais ocorrem nas unidades de Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória.

Endereço das unidades do Senai

  • Senai Aracruz
  • Endereço: Avenida Epifânio Pontin, 985, Vila Nova.
  • Telefone: (27) 3256-9950

  • Senai Beira Mar (Vitória)
  • Endereço: Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 2.235, Bento Ferreira
  • Tel.: 3334-5201

  • Senai Cachoeiro de Itapemirim
  • Endereço: Rua Jones dos Santos Neves, 975, Alto Monte Cristo
  • Tel.: (28) 3515-2150

  • Senai Colatina
  • Endereço: Rodovia Gether Lopes de Farias, 175, São Silvano
  • Tel.: (27) 2018-1242 ou (27) 98802-3280

  • Senai Linhares
  • Endereço: Avenida Filogônio Peixoto, 728, Aviso
  • Tel.: (27) 3264-1310

  • Senai São Mateus 
  • Endereço: Avenida Dom José Dalvit, 100, Santo Antônio
  • Tel.: 27) 3767-9343

  • Senai Serra
  • Endereço: Avenida Paulo Miguel Bohomoletz, 520, Civit I
  • Tel.: (27) 3298-7800

  • Senai Vila Velha
  • Endereço: Rodovia Darly Santos, 2.655, Polo Empresarial Novo México
  • Tel.: (27) 3399-5812

