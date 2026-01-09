Inscrições abertas para 3 mil vagas em cursos de qualificação do Senai

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 11:50
O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no Espírito Santo (Senai-ES) está com inscrições abertas para mais de 3 mil vagas de graça para cursos de quaificação profissional, nas modalidades presencial e a distância (EaD).
Os interessados podem se inscrever ao longo do ano de forma on-line, no site findes.online/qualificacaosenai.
O diretor regional do Senai ES, Geferson Luiz dos Santos, ressata que a oferta de novas vagas reforça o compromisso da instituição em ampliar o acesso à qualificação profissional e gerar caminhos de desenvolvimento para quem busca ingressar ou se reposicionar no mercado de trabalho.
Os cursos contemplam áreas como logística, automação, elétrica, mecânica, tecnologia da informação, produção industrial, administração, vestuário e construção civil, com formações de curta e média duração.
As qualificações presenciais ocorrem nas unidades de Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória.
