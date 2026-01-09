Aulas em fevereiro

Inscrições abertas para 3 mil vagas em cursos de qualificação do Senai

Interessados podem fazer as matrículas de forma presencial em uma das unidades da instituição ou de forma on-line; atendimento ocorre até o preenchimento das vagas

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 11:50

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no Espírito Santo (Senai-ES) está com inscrições abertas para mais de 3 mil vagas de graça para cursos de quaificação profissional, nas modalidades presencial e a distância (EaD).

Os interessados podem se inscrever ao longo do ano de forma on-line, no site findes.online/qualificacaosenai.

O diretor regional do Senai ES, Geferson Luiz dos Santos, ressata que a oferta de novas vagas reforça o compromisso da instituição em ampliar o acesso à qualificação profissional e gerar caminhos de desenvolvimento para quem busca ingressar ou se reposicionar no mercado de trabalho.

Os cursos contemplam áreas como logística, automação, elétrica, mecânica, tecnologia da informação, produção industrial, administração, vestuário e construção civil, com formações de curta e média duração.

As qualificações presenciais ocorrem nas unidades de Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória.

Endereço das unidades do Senai

Senai Aracruz

Endereço: Avenida Epifânio Pontin, 985, Vila Nova.

Telefone: (27) 3256-9950

Senai Beira Mar (Vitória)

Endereço: Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 2.235, Bento Ferreira

Tel.: 3334-5201

Senai Cachoeiro de Itapemirim

Endereço: Rua Jones dos Santos Neves, 975, Alto Monte Cristo

Tel.: (28) 3515-2150

Senai Colatina

Endereço: Rodovia Gether Lopes de Farias, 175, São Silvano

Tel.: (27) 2018-1242 ou (27) 98802-3280

Senai Linhares

Endereço: Avenida Filogônio Peixoto, 728, Aviso

Tel.: (27) 3264-1310

Senai São Mateus

Endereço: Avenida Dom José Dalvit, 100, Santo Antônio

Tel.: 27) 3767-9343

Senai Serra

Endereço: Avenida Paulo Miguel Bohomoletz, 520, Civit I

Tel.: (27) 3298-7800

Senai Vila Velha

Endereço: Rodovia Darly Santos, 2.655, Polo Empresarial Novo México

Tel.: (27) 3399-5812

