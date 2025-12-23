Curso criado há quase 40 anos na Ufes vai mudar de nome

Ao novo currículo foram incorporadas disciplinas obrigatórias de machine learning (aprendizado de máquina) e inteligência computacional. Crédito: Freepik

Criado em 1987 pelo Conselho Universitário da Ufes, o curso de Estatística vai mudar de nome a partir de 2026. Vinculado ao Centro de Ciências Exatas (CCE), o curso terá novo currículo e vai se chamar Estatística e Ciência de Dados.



A alteração foi aprovada em agosto pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) da Ufes e ratificada pelo Conselho Universitário (CUn). É a quinta reforma curricular do curso desde que ele foi criado.

“O projeto pedagógico foi reformulado para se adequar às necessidades do mercado e aos avanços tecnológicos. Por esse motivo, o nome do curso também foi atualizado”, explica a coordenadora do Colegiado de Estatística, Nátaly Monroy.

Veja também Engenheiro capixaba é o novo diretor do Instituto de Pesquisas Espaciais

Segundo a professora, ao novo currículo foram incorporadas disciplinas obrigatórias de machine learning (aprendizado de máquina) e inteligência computacional. Monroy afirma que, de acordo com a Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) da Ufes, os atuais alunos do curso poderão realizar a migração curricular.

A oferta anual foi mantida em 40 vagas no turno matutino, assim como a modalidade bacharelado. Os formados a partir da alteração terão grau de estatístico e cientista de dados.

As atividades do curso foram iniciadas no segundo semestre de 1988. O reconhecimento pelo Ministério da Educação ocorreu em 22 de agosto de 1994. Com o passar do tempo, implementações de diretrizes curriculares nacionais e inovações no campo da análise de dados motivaram quatro reformas curriculares.

Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o Saiba mais