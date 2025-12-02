Engenheiro capixaba é o novo diretor do Instituto de Pesquisas Espaciais

Antônio Miguel Vieira Monteiro é funcionário do Inpe desde 1985. Crédito: Inpe/Divulgação

Engenheiro formado pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), o capixaba Antônio Miguel Vieira Monteiro foi anunciado como novo diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), em São José dos Campos (SP). Servidor de carreira do órgão desde 1985, ele terá mandato de quatro anos.

Nascido em Vitória, Antônio Miguel tem mestrado em Computação Aplicada pelo Inpe e doutorado em Engenharia Eletrônica e Controle/Ciência da Computação pelo Centro de Ciência Espacial da Escola de Engenharia Aplicada da Universidade de Sussex em Brighton, Reino Unido.

O novo diretor foi escolhido em uma lista tríplice encaminhada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que buscou identificar, nas comunidades científica, tecnológica e/ou empresarial, nomes que se identifiquem com as diretrizes técnicas e político-administrativas estabelecidas para o Inpe.

A seleção de candidatos foi composta por análise dos currículos e memoriais descritivos dos candidatos, além de projeto de gestão, exposições orais públicas dos projetos de gestão e entrevistas individuais com a Comissão de Busca.

O QUE FAZ O INPE

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais foi criado em 1961 com o objetivo de capacitar o país nas pesquisas científicas e nas tecnologias espaciais. Ao longo dos anos, suas atividades se ampliaram e a importância dos estudos vão desde assuntos complexos sobre a origem do Universo a aplicações de ciências como nas questões de desflorestamento das nossas matas.

O Instituto é centro de excelência e referência internacional em pesquisas de ciências espaciais e atmosféricas, engenharia espacial, meteorologia, observação da Terra por imagens de satélite e estudos de mudanças climáticas.

Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o Saiba mais