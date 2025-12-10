Leonel Ximenes
Escritor capixaba está ao lado de Drummond e Neruda em livro sobre Maysa

Obra traz fotos raras do acervo da família, manuscritos da cantora e reproduções de revistas das décadas de 1950 e 1960

Vitória
Publicado em 10/12/2025 às 16h20
Página do livro com imagem de Maysa
Página do livro com imagem de Maysa. Crédito: Divulgação

De capixaba para capixaba. O jornalista e escritor José Roberto Santos Neves é o único capixaba presente entre os 26 autores selecionados para o livro “Casa Maysa / Maricá”, antologia de 712 páginas que celebra a vida e obra da cantora (capixaba) Maysa (1936-1977), a artista romântica que o autor define como “a mulher que ensinou o Brasil a amar e a sofrer por amor”.

A luxuosa edição é uma realização da Prefeitura Municipal de Maricá (RJ), cidade onde Maysa viveu os últimos anos de sua vida, na casa de praia onde desfrutava do mar aberto e da companhia dos cães de estimação. A residência foi transformada recentemente pela municipalidade em um museu aberto à visitação do público.

O projeto gráfico é do renomado Gringo Cardia, com curadoria conceitual da saudosa ensaísta Heloísa Teixeira.

Dentre os autores que contribuíram com textos inéditos para o livro estão o filho de Maysa, o diretor da TV Globo Jayme Monjardim; e os jornalistas Luís Nassif, Rodrigo Faour e Eduardo Logullo, juntamente com artigos e homenagens à cantora assinados por Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, Fernando Sabino, Gal Costa, Manuel Bandeira e Pablo Neruda.

Enriquecem a obra fotos raras do acervo da família, manuscritos de Maysa e reproduções de revistas das décadas de 1950 e 1960. A distribuição é dirigida gratuitamente para bibliotecas e instituições de ensino.

José Roberto Santos Neves com o livro de 712 páginas que celebra a vida e obra da cantora
José Roberto Santos Neves com o livro de 712 páginas que celebra a vida e obra da cantora. Crédito: Daniella Spadeto

Jornalista, escritor e pesquisador musical, José Roberto Santos Neves é o autor da primeira biografia de Maysa, publicada originalmente em 2005 dentro da Coleção Grandes Nomes do Espírito Santo.

A cantora morreu em um acidente de carro na Ponte Rio-Niterói, em 22 de janeiro de 1977, com apenas 40 anos de idade.

