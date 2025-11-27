Euclério venceu: Guns N' Roses recua e informa que show será em Cariacica

Euclério com a camisa do show do Guns N' Roses em Cariacica. Crédito: Fotomontagem

Acabou definitivamente a polêmica: o Guns N' Roses retirou Vitória da relação e informou, em seu site oficial, que o show que realizará no Espírito Santo, no dia 12 de abril de 2026, será em Cariacica, conforme exigiu o prefeito cariaciquense, Euclério Sampaio (MDB).



A “crise internacional” havia sido desencadeada nesta segunda-feira (24), quando a banda norte-americana divulgou o local errado da sua apresentação no Espírito Santo: Estádio Kleber Andrade, na capital capixaba.

A gafe geográfica irritou tanto Euclério Sampaio que o prefeito ameaçou não liberar o alvará de licença para o show no estádio que pertence ao governo do Estado, mas que está localizado no bairro Rio Branco, em Cariacica.

No site oficial da banda, o show confirmado para 12 de abril de 2026 em Cariacica. Crédito: Reprodução

Euclério, em entrevista exclusiva à coluna, chegou a ameaçar cercar o estádio com a Guarda Municipal de Cariacica para impedir o show que integra a turnê mundial do Guns N' Roses. “Quem desrespeita a cidade de Cariacica não vai ter o nosso apoio. E não é porque é uma banda dos Estados Unidos que vamos recuar”, esbravejou o prefeito.

Pouco tempo depois da saber da insatisfação de Euclério, os produtores capixabas do show da banda norte-americana entraram em contato com o prefeito e admitiram que houve um equívoco da assessoria do Guns N' Roses ao divulgar o local da apresentação no Espírito Santo.

DEPOIS DAS DESCULPAS, A PAZ

Euclério, então, aceitou as desculpas e avisou que vai liberar o espetáculo no Kleber Andrade. A paz foi ainda mais sacramentada nesta quinta-feira (27) quando o prefeito recebeu uma camisa do Guns N' Roses, com o nome da cidade de Cariacica, oferecida pelos produtores do show da banda de rock.

“Tivemos uma conversa especial sobre o grande show do Guns N’ Roses em CARIACICA [grifo do prefeito] em um momento histórico que coloca nossa cidade, nosso estado e o Brasil em evidência no cenário nacional. Mais do que um show, é motivo de orgulho ver Cariacica receber um espetáculo dessa magnitude,movimentando cultura, turismo, economia e emocionando milhares de pessoas”, disse o prefeito em um vídeo postado em suas redes sociais..

Guns N' Roses will love Cariacica City.

