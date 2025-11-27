Guns N' Roses no ES

Guns N’ Roses anuncia valores e datas de venda de ingressos para show no ES

Informações sobre pré-vendas, opções de setores, meia-entrada e ingresso social já foram divulgados pela produção

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 15:40

Guns N' Roses confirma show no Espírito Santo em 2026 Crédito: Reprodução Instagram @gunsnroses

O aguardado show do Guns N’ Roses no Espírito Santo já tem data para venda de ingressos e horários definidos. A apresentação acontece no dia 12 de abril de 2026, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, e promete ser um dos maiores eventos de rock da história do Estado.

Os portões do estádio serão abertos às 15h, permitindo que o público chegue com calma e aproveite a estrutura montada especialmente para o show. A banda sobe ao palco às 21h.

Pré-vendas e abertura geral

A primeira chance de garantir ingresso será para os fãs cadastrados no fã-clube oficial, no dia 30 de novembro, a partir das 8h, em uma janela exclusiva de 24 horas.

Depois disso, acontecem duas pré-vendas especiais no dia 1º de dezembro:

Pré-venda Experience: 8h às 10h

Pré-venda Grupo VIP: 9h30 às 10h

A venda para o público geral começa no mesmo dia, às 10h.

Valores e setores

O ingresso mais barato custa R$ 325 (meia), no setor VIP. Já a opção mais cara é o Experience, que inclui acesso antecipado, entrada no frontstage e serviços de open bar e open food, a partir de R$ 1.500.

Confira os valores iniciais divulgados pela produção:

VIP – a partir de R$ 325 (meia-entrada)

Frontstage – a partir de R$ 595 (meia-entrada)

Cadeiras AB e CD – a partir de R$ 395 (meia-entrada)

Experience – a partir de R$ 1.500

Meia-entrada e ingresso solidário

O município seguirá todas as legislações de meia-entrada vigentes, válidas para estudantes, idosos, pessoas com deficiência, jovens de baixa renda, profissionais da educação, jornalistas, entre outros grupos previstos em lei.

Também haverá a opção de Ingresso Social, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível (exceto sal) na entrada do show.

Os ingressos estarão disponíveis no site Bilheteria Digital e em ponto físico na Loja Reserva – Shopping Praia da Costa, em Vila Velha.

