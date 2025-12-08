Padre responde e viraliza: é pecado gostar do Guns N' Roses?

Padre Josileudo Queiroz tem mais de 2,1 milhões de seguidores no Instagram. Crédito: Instagram

Existe pecado do lado de baixo do Equador? Para o padre cearense Josileudo Queiroz, de Caucaia, no interior do Estado nordestino, certamente existe, como afirma a Igreja Católica, no entanto o sacerdote tem boas notícias para quem gosta do Guns N' Roses, mas talvez carregue um certo “drama de consciência” sobre o sempre polêmico limite entre diversão e pecado.

Amparado pela autoridade do seu sacerdócio, o religioso influencer afinou a guitarra e viralizou nas redes sociais ao responder a um fiel se seria pecado gostar da banda norte-americana de hard rock, que iniciará, em 2026, uma turnê no Brasil – incluindo uma apresentação no Kleber Andrade, em Cariacica, que receberá o espetáculo no dia 12 de abril.

“Pecado é não gostar. É muito é massa”, respondeu o risonho sacerdote. “Já falei outras vezes e repito: tem que ter cuidado com algumas letras”, adverte o padre usando termos típicos do rico vocabulário cearense.

“Existem algumas letras de músicas de algumas bandas que só a misericórdia. É muito é ‘paia’. Agora, saber a música, a letra, não tem nada de mais”, minimizou o padre, que usa uma linguagem bem descontraída e simples na internet.

Conhecido pelo bordão “É muito é massa”, o pároco aparece com frequência nas redes sociais e em podcasts falando, em tom bem-humorado, sobre a doutrina da Igreja Católica.

Por meio de suas plataformas digitais, ele responde a questionamentos feitos por seguidores sobre os mais variados assuntos, como sexualidade, dogmas do Catolicismo e convivência com diferentes denominações religiosas.

Josileudo Queiroz, que tem mais de 2,1 milhões de seguidores no Instagram, também aproveita para interagir sobre temas mais leves, como futebol, filmes e séries e, claro, o show do Guns N’ Roses.

A propósito, o vídeo que tratou do tema “pecado” ultrapassou, em menos de 24h, 32 mil visualizações e agora está com mais de 60 mil reações.

Pecado é o preconceito. Amém, padre?

