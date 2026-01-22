Oportunidades

Quer mudar de rota em 2026? Veja cursos gratuitos para se destacar no mercado

Cursos online gratuitos são opção para quem quer começar o ano com novas habilidades, confira as oportunidades abertas

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 14:35

Trilhas de conhecimento digitais se consolidaram como ferramentas úteis para quem busca diversificar seu conhecimento e ganhar destaque no mercado. Crédito: Reprodução / Web

Com a virada do ano, cresce a busca por cursos rápidos e capacitações online à medida que profissionais revisam suas metas e planejam recomeços na carreira. Dados do Google Trends indicam que as pesquisas por capacitações no Brasil aumentam cerca de 30% em janeiro em comparação à média anual, tendo crescimento significativo nas ferramentas de busca da plataforma.

Para quem deseja aproveitar esse movimento e se atualizar nas tendências do mercado de trabalho, cursos gratuitos com certificação são alternativas acessíveis e flexíveis. A seguir, confira oportunidades abertas de capacitação que abrangem desde inovação e empreendedorismo até marketing digital e tecnologia:

Formação em IA para Capixabas

Voltado para ampliar o conhecimento em inteligência artificial, o curso oferece conteúdos sobre fundamentos e aplicações práticas da tecnologia, com foco em desenvolver competências digitais úteis na rotina profissional. Ele faz parte do programa Formação Avançada do QualificarES, disponível exclusivamente para cidadãos capixabas e servidores públicos.

Criatividade Digital

Esse curso da plataforma Formação Avançada do QualificarES ajuda a desenvolver o pensamento criativo aplicado ao ambiente digital, conectando habilidades de design de ideias com práticas de solução de problemas e inovação.

Pré-aceleração do Sebrae Startups

Trilha digital do Sebrae Startups, ideal para empreendedores e fundadores de startups que querem aprender sobre modelo de negócios, validação de ideias, estratégias comerciais e planejamento para crescimento. A formação é online e oferece certificação a partir da conclusão.

Transformação Digital e Inovação

Disponibilizado pela Escola Virtual da Fundação Bradesco, essa trilha reúne cursos que exploram o impacto da transformação digital e da inovação nos negócios, abordando temas como identificação de oportunidades, processos inovadores e adaptação a tendências tecnológicas.

Marketing Digital e E-commerce

Oferecido pelo Google Careers em parceria com a plataforma Coursera, esse certificado profissional aborda aspectos essenciais do marketing digital, incluindo estratégias de e-commerce, redes sociais, análise de métricas e otimização de campanhas, uma formação útil para atuação em vários setores.

