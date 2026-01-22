Home
Quer mudar de rota em 2026? Veja cursos gratuitos para se destacar no mercado

Quer mudar de rota em 2026? Veja cursos gratuitos para se destacar no mercado

Cursos online gratuitos são opção para quem quer começar o ano com novas habilidades, confira as oportunidades abertas

Leticia Fortaleza

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 14:35

Trilhas de conhecimento digitais se consolidaram como ferramentas úteis para quem busca diversificar seu conhecimento e ganhar destaque no mercado.
Trilhas de conhecimento digitais se consolidaram como ferramentas úteis para quem busca diversificar seu conhecimento e ganhar destaque no mercado.

Com a virada do ano, cresce a busca por cursos rápidos e capacitações online à medida que profissionais revisam suas metas e planejam recomeços na carreira. Dados do Google Trends indicam que as pesquisas por capacitações no Brasil aumentam cerca de 30% em janeiro em comparação à média anual, tendo crescimento significativo nas ferramentas de busca da plataforma.

Cursos online gratuitos são opção para quem quer começar o ano com novas habilidades, confira as oportunidades abertas

Quer mudar de rota em 2026? Veja cursos gratuitos para se destacar no mercado

Para quem deseja aproveitar esse movimento e se atualizar nas tendências do mercado de trabalho, cursos gratuitos com certificação são alternativas acessíveis e flexíveis. A seguir, confira oportunidades abertas de capacitação que abrangem desde inovação e empreendedorismo até marketing digital e tecnologia:

Formação em IA para Capixabas

Voltado para ampliar o conhecimento em inteligência artificial, o curso oferece conteúdos sobre fundamentos e aplicações práticas da tecnologia, com foco em desenvolver competências digitais úteis na rotina profissional. Ele faz parte do programa Formação Avançada do QualificarES, disponível exclusivamente para cidadãos capixabas e servidores públicos.

Clique aqui e saiba mais.

Criatividade Digital

Esse curso da plataforma Formação Avançada do QualificarES ajuda a desenvolver o pensamento criativo aplicado ao ambiente digital, conectando habilidades de design de ideias com práticas de solução de problemas e inovação.

Clique aqui e saiba mais.

Pré-aceleração do Sebrae Startups

Trilha digital do Sebrae Startups, ideal para empreendedores e fundadores de startups que querem aprender sobre modelo de negócios, validação de ideias, estratégias comerciais e planejamento para crescimento. A formação é online e oferece certificação a partir da conclusão.

Clique aqui e saiba mais.

Transformação Digital e Inovação

Disponibilizado pela Escola Virtual da Fundação Bradesco, essa trilha reúne cursos que exploram o impacto da transformação digital e da inovação nos negócios, abordando temas como identificação de oportunidades, processos inovadores e adaptação a tendências tecnológicas.

Clique aqui e saiba mais.

Marketing Digital e E-commerce

Oferecido pelo Google Careers em parceria com a plataforma Coursera, esse certificado profissional aborda aspectos essenciais do marketing digital, incluindo estratégias de e-commerce, redes sociais, análise de métricas e otimização de campanhas, uma formação útil para atuação em vários setores.

Clique aqui e saiba mais.

