Empreendedores e startups têm novas portas abertas com editais de fomento à inovação

Empreendedores e startups têm novas portas abertas com editais de fomento à inovação

Programas nacionais oferecem crédito, financiamento e oportunidades de aceleração para negócios tecnológicos e criativos

Leticia Fortaleza

[email protected]

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 14:49

Editais de inovação oferecem crédito, financiamento e aceleração para startups e empresas que buscam escalar soluções tecnológicas e acessar novos mercados.
Crédito: Reprodução / Web

Empreendedores e startups capixabas têm à disposição uma série de oportunidades abertas em editais e programas de fomento à inovação que podem apoiar desde o desenvolvimento de novos produtos e processos até a expansão de negócios com aporte financeiro, crédito especializado e conexões estratégicas.

Programas nacionais oferecem crédito, financiamento e oportunidades de aceleração para negócios tecnológicos e criativos

Empreendedores e startups têm novas portas abertas com editais de fomento à inovação

Essas iniciativas fazem parte de um movimento mais amplo no Brasil para fortalecer o ecossistema de inovação, estimulando tecnologias emergentes, competitividade e integração com mercados nacionais e internacionais. As oportunidades variam em foco e formato, de financiamento com juros diferenciados para projetos de pesquisa e desenvolvimento a programas que estimulam empreendedorismo tecnológico, tecnologia aplicada ao varejo e inclusão de fundadores sub-representados no setor.

A seguir, veja alguns dos editais e programas mais relevantes com inscrições ou seleções abertas.

Confira as oportunidades:

BNDES - Finem: Crédito Inovação Direto

Linha de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) voltada a empresas e startups de qualquer porte que apresentem projetos inovadores envolvendo pesquisa e desenvolvimento (P&D), produção de novas tecnologias, digitalização e expansão de capacidade tecnológica.

Clique aqui e saiba mais.

Finep – Inovacred

Linha de financiamento reembolsável da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) que apoia empresas no desenvolvimento de novos produtos, processos ou serviços, e no aprimoramento dos existentes. Os projetos são avaliados por agentes financeiros credenciados e podem receber financiamento para itens como equipamentos, software, serviços especializados e infraestrutura tecnológica.

Clique aqui e saiba mais.

Google for Startups - Black Founders Fund

Programa global do Google for Startups voltado a fundadores negros e lideranças de startups tecnológicas, oferecendo capital sem diluição (non-dilutive), créditos em nuvem e mentoria prática. A iniciativa tem como objetivo a inclusão de pessoas negras no ecossistema de tecnologia global, abrindo caminhos para fundadores ganharem destaque e conexão com redes de investimento internacionais.

Clique aqui e saiba mais.

AWS - Centro de Inovação em IA Generativa

Programas da Amazon Web Services (AWS) voltados a apoiar startups que desenvolvem soluções com inteligência artificial generativa e machine learning, incluindo créditos em nuvem, capacitação técnica e acesso a tecnologias avançadas, gerando oportunidades para projetos nacionais com capacidade de aplicar IA em soluções de mercado.

Clique aqui e saiba mais.

Boticário Ventures - Aceleração Grupo Boticário

Programa de aceleração e investimento do Grupo Boticário que busca apoiar startups com soluções inovadoras, especialmente aquelas que podem gerar valor estratégico ao ecossistema de consumo e varejo. A aceleração oferece conexões com marcas consolidadas e suporte para ampliar negócios em mercados mais competitivos, aproximando inovação disruptiva de centros de consumo e plataformas empresariais já estabelecidas.

Clique aqui e saiba mais.

