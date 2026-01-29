Home
Startup capixaba anuncia expansão internacional e abertura de filial em Dubai

Empresa de tecnologia busca levar soluções desenvolvidas no Espírito Santo para mercados do continente asiático

Leticia Fortaleza

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 14:37

A iTrois, startup capixaba de tecnologia, inicia operação internacional com abertura de filial em Dubai.
A inovação desenvolvida no Espírito Santo começa a ganhar espaço fora do país. A iTrois, startup capixaba especializada em soluções com inteligência artificial (IA) e internet das coisas (IoT), anunciou a abertura de uma filial em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, como parte de sua estratégia de expansão internacional.

A decisão foi tomada após a participação da empresa na GITEX Expand North Star 2025, um dos maiores eventos globais de tecnologia, realizado em Dubai, onde a startup apresentou suas soluções a investidores, empresas e representantes de diferentes mercados. A presença no evento abriu caminho para negociações e conexões que impulsionaram a entrada da iTrois no mercado internacional.

Segundo o CEO da empresa, Pablo Oliveira, a experiência reforçou o potencial competitivo da tecnologia desenvolvida no Espírito Santo. “Participar da GITEX mostrou que nossas soluções dialogam com demandas globais. A expansão para Dubai representa um passo importante para levar a inovação capixaba a outros mercados”, afirma.

Da esquerda para a direita: os sócios Pedro Ivo Magalhães, Pablo Oliveira, Daniel Mazoco e Raoni Moreno
Da esquerda para a direita: os sócios Pedro Ivo Magalhães, Pablo Oliveira, Daniel Mazoco e Raoni Moreno Crédito: Comunicação / iTrois

Inicialmente, a iTrois irá operar no Oriente Médio com duas soluções baseadas em inteligência artificial: a Sommie, plataforma de recomendação personalizada de vinhos, e a Barist.AI, voltada ao setor de cafés. As tecnologias atendem tanto consumidores finais quanto empresas do segmento de alimentação e bebidas, como restaurantes e coffee shops.

A expansão internacional ocorre em paralelo à participação da startup em programas de aceleração e fomento à inovação no Espírito Santo, que contribuíram para a estruturação do negócio e para sua inserção em ambientes de mercado mais amplos. O movimento reflete uma tendência de empresas capixabas de base tecnológica que buscam novos mercados fora do país, impulsionadas pelo crescimento do setor de inovação e pela demanda por soluções digitais escaláveis.

