Startup capixaba anuncia expansão internacional e abertura de filial em Dubai

Empresa de tecnologia busca levar soluções desenvolvidas no Espírito Santo para mercados do continente asiático

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 14:37

A iTrois, startup capixaba de tecnologia, inicia operação internacional com abertura de filial em Dubai. Crédito: Reprodução / Web

A inovação desenvolvida no Espírito Santo começa a ganhar espaço fora do país. A iTrois, startup capixaba especializada em soluções com inteligência artificial (IA) e internet das coisas (IoT), anunciou a abertura de uma filial em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, como parte de sua estratégia de expansão internacional.

A decisão foi tomada após a participação da empresa na GITEX Expand North Star 2025, um dos maiores eventos globais de tecnologia, realizado em Dubai, onde a startup apresentou suas soluções a investidores, empresas e representantes de diferentes mercados. A presença no evento abriu caminho para negociações e conexões que impulsionaram a entrada da iTrois no mercado internacional.

Segundo o CEO da empresa, Pablo Oliveira, a experiência reforçou o potencial competitivo da tecnologia desenvolvida no Espírito Santo. “Participar da GITEX mostrou que nossas soluções dialogam com demandas globais. A expansão para Dubai representa um passo importante para levar a inovação capixaba a outros mercados”, afirma.

Da esquerda para a direita: os sócios Pedro Ivo Magalhães, Pablo Oliveira, Daniel Mazoco e Raoni Moreno Crédito: Comunicação / iTrois

Inicialmente, a iTrois irá operar no Oriente Médio com duas soluções baseadas em inteligência artificial: a Sommie, plataforma de recomendação personalizada de vinhos, e a Barist.AI, voltada ao setor de cafés. As tecnologias atendem tanto consumidores finais quanto empresas do segmento de alimentação e bebidas, como restaurantes e coffee shops.

A expansão internacional ocorre em paralelo à participação da startup em programas de aceleração e fomento à inovação no Espírito Santo, que contribuíram para a estruturação do negócio e para sua inserção em ambientes de mercado mais amplos. O movimento reflete uma tendência de empresas capixabas de base tecnológica que buscam novos mercados fora do país, impulsionadas pelo crescimento do setor de inovação e pela demanda por soluções digitais escaláveis.

