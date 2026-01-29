Startup capixaba anuncia expansão internacional e abertura de filial em Dubai

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 14:37
A inovação desenvolvida no Espírito Santo começa a ganhar espaço fora do país. A iTrois, startup capixaba especializada em soluções com inteligência artificial (IA) e internet das coisas (IoT), anunciou a abertura de uma filial em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, como parte de sua estratégia de expansão internacional.
A decisão foi tomada após a participação da empresa na GITEX Expand North Star 2025, um dos maiores eventos globais de tecnologia, realizado em Dubai, onde a startup apresentou suas soluções a investidores, empresas e representantes de diferentes mercados. A presença no evento abriu caminho para negociações e conexões que impulsionaram a entrada da iTrois no mercado internacional.
Segundo o CEO da empresa, Pablo Oliveira, a experiência reforçou o potencial competitivo da tecnologia desenvolvida no Espírito Santo. “Participar da GITEX mostrou que nossas soluções dialogam com demandas globais. A expansão para Dubai representa um passo importante para levar a inovação capixaba a outros mercados”, afirma.
Inicialmente, a iTrois irá operar no Oriente Médio com duas soluções baseadas em inteligência artificial: a Sommie, plataforma de recomendação personalizada de vinhos, e a Barist.AI, voltada ao setor de cafés. As tecnologias atendem tanto consumidores finais quanto empresas do segmento de alimentação e bebidas, como restaurantes e coffee shops.
A expansão internacional ocorre em paralelo à participação da startup em programas de aceleração e fomento à inovação no Espírito Santo, que contribuíram para a estruturação do negócio e para sua inserção em ambientes de mercado mais amplos. O movimento reflete uma tendência de empresas capixabas de base tecnológica que buscam novos mercados fora do país, impulsionadas pelo crescimento do setor de inovação e pela demanda por soluções digitais escaláveis.
