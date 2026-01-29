De graça

Sedu abre mais de 2 mil vagas em cursos técnicos no ES

Chances contemplam cursos com alta demanda no mercado de trabalho, como Desenvolvimento de Sistemas, Design de Interiores, Eletrotécnica, Eletromecânica, Estética, Informática, e Logística

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 10:21

Sede da Secretaria de Estado da Educação - Sedu Crédito: Carlos Alberto Silva

A Secretaria de Educação do Espírito Santo (Sedu) está com 2.117 vagas abertas em cursos técnicos de nível médio, na forma concomitante, em parceria com o Sistema S, formado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), pelo Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest/Senat) e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

Podem participar da seleção estudantes da Rede Pública Estadual que estejam cursando a 1ª ou a 2ª série do Ensino Médio regular ou a 1ª ou a 2ª etapa da Educação de Jovens e Adultos (EJA) do Ensino Médio, ampliando o acesso à educação profissional de forma integrada à formação escolar. Conforme a Sedu, a proposta é possibilitar que os alunos conciliem os estudos da educação básica com a formação técnica.

As vagas contemplam cursos com alta demanda no mercado de trabalho, como Desenvolvimento de Sistemas, Design de Interiores, Eletrotécnica, Eletromecânica, Estética, Informática, Informática para Internet, Logística, Mecânica e Segurança do Trabalho.

As oportunidades estão disponíveis em 13 municípios capixabas: Aracruz, Baixo Guandu, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Linhares, Santa Teresa, São Gabriel da Palha, São Mateus, Serra, Venda Nova do Imigrante, Vitória e Vila Velha.

As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 20 de fevereiro, no site www.selecaoaluno.es.gov.br. É necessário fazer login pelo Gov.br.

O resultado das inscrições está previsto para ser divulgado no dia 23 de fevereiro, enquanto a matrícula ocorre de 24 a 27 de fevereiro.

As aulas do Senai começam em 9 de março, e as do Senac e do Sest/Senat, no dia 16 do mesmo mês.

De acordo com o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, a iniciativa representa um avanço significativo na construção de trajetórias mais promissoras para os jovens capixabas. Ele ressalta ainda que a educação profissional amplia horizontes e cria pontes concretas entre a escola e o mundo do trabalho.

“Ao oferecer cursos técnicos em parceria com o Sistema S, garantimos que nossos estudantes tenham acesso a uma formação de qualidade, conectada às demandas do mercado, sem abrir mão da continuidade dos estudos. É uma política que gera oportunidades, promove inclusão e contribui para o desenvolvimento do Espírito Santo”, ressalta.

Confira os cursos

ARACRUZ

Senai Aracruz – Centro de Educação Profissional Sérgio Rogério de Castro, Rua Ephifânio Pontin, 985, Vila Nova.

– Centro de Educação Profissional Sérgio Rogério de Castro, Rua Ephifânio Pontin, 985, Vila Nova. Eletrotécnica (40)

Mecânica (80)

BAIXO GUANDU

Senac (Sesc Baixo Guandu) - Rua Wanderlan Alves, 290, Santa Monica.

- Rua Wanderlan Alves, 290, Santa Monica. Desenvolvimento de Sistemas (25)

Segurança do Trabalho (25)

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Senai Cachoeiro de Itapemirim – Centro de Educação Profissional Áureo Vianna Mameri, Av. Jones dos Santos Neves, 975, Alto Monte Cristo.

– Centro de Educação Profissional Áureo Vianna Mameri, Av. Jones dos Santos Neves, 975, Alto Monte Cristo. Eletrotécnica (80)

Eletromecânica (40)

Senac Cachoeiro de Itapemirim - Avenida Jones dos Santos Neves, 253, Santo Antônio.

- Avenida Jones dos Santos Neves, 253, Santo Antônio. Desenvolvimento de Sistemas (49)

Sest-Senat Cachoeiro de Itapemirim - Rua Irmã Giovanna Menechini, Marbrasa.

- Rua Irmã Giovanna Menechini, Marbrasa. Segurança do Trabalho (40)

CARIACICA

Sest-Senat Cariacica - Rodovia Governador José Sete, s/n, Trevo de Alto Lage.

- Rodovia Governador José Sete, s/n, Trevo de Alto Lage. Segurança do Trabalho (40)

Senac Cariacica - Rua João Lopes Rogerio, 10, Campo Grande.

- Rua João Lopes Rogerio, 10, Campo Grande. Desenvolvimento de Sistemas (24)

COLATINA

Senai Colatina – Centro de Educação Albano Franco - Rodovia Gether Lopes de Farias, s/n, São Silvano.

– Centro de Educação Albano Franco - Rodovia Gether Lopes de Farias, s/n, São Silvano. Eletromecânica (40)

Segurança do Trabalho (40)

Senac Colatina - Av. Doutor Adauto Barcellos de Carvalho, 400, Esplanada.

- Av. Doutor Adauto Barcellos de Carvalho, 400, Esplanada. Desenvolvimento de Sistemas (54)

Informática (27)

GUARAPARI

Senac (Sesc Guarapari) - Av. João Ricardo Haddad, 1760, Lagoa Funda.

- Av. João Ricardo Haddad, 1760, Lagoa Funda. Desenvolvimento de Sistemas (20)

LINHARES

Senai Linhares – Centro de Educação Profissional Eurico de Aguiar Salles, Av. Filogônio Peixoto, 728, Aviso.

– Centro de Educação Profissional Eurico de Aguiar Salles, Av. Filogônio Peixoto, 728, Aviso. Eletrotécnica (80)

Senac Linhares - Rua Governador Florentino Ávidos, 80, andar 03, pavimento 04, Nossa

- Rua Governador Florentino Ávidos, 80, andar 03, pavimento 04, Nossa Senhora da Conceição.

Informática para Internet (50)

Estética (50)

Segurança do Trabalho (25)

Design de Interiores (50)

SANTA TERESA

Senac Santa Teresa - Rua Bernardino Monteiro, 682, Dois Pinheiros.

- Rua Bernardino Monteiro, 682, Dois Pinheiros. Segurança do Trabalho (30)

Informática (44)

SÃO GABRIEL DA PALHA

Senac São Gabriel da Palha - Rua Amado Almeida, 10, Quadra 1E2, Lote 50, Glória.

- Rua Amado Almeida, 10, Quadra 1E2, Lote 50, Glória. Segurança do Trabalho (25)

SÃO MATEUS

Senai São Mateus – Centro de Educação Profissional de São Mateus, Rua Dom José Dalvit, 100, Santo Antônio.

– Centro de Educação Profissional de São Mateus, Rua Dom José Dalvit, 100, Santo Antônio. Mecânica (80)

Eletrotécnica (70)

Senac São Mateus - Av. Jones dos Santos Neves, 573, Sernamby.

- Av. Jones dos Santos Neves, 573, Sernamby. Informática (25)

Desenvolvimento de Sistemas (25)

Sest-Senat São Mateu s - Rua São Lucas, s/n, São Benedito.

s - Rua São Lucas, s/n, São Benedito. Segurança do Trabalho (40)

SERRA

Senai Serra – Centro de Educação Profissional Jones dos Santos Neves, Av. Paulo Miguel

– Centro de Educação Profissional Jones dos Santos Neves, Av. Paulo Miguel Bohomoletz, 520, Civit I.

Mecânica (40)

Segurança do Trabalho (40)

Eletrotécnica (40)

Senac Serra - Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 2.881, Portal de Jacaraípe.

- Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 2.881, Portal de Jacaraípe. Estética (75)

Segurança do Trabalho (90)

Informática (40)

VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Senac Venda Nova do Imigrante - Av. Domingos Perim, 988.

- Av. Domingos Perim, 988. Segurança do Trabalho (30)

Estética (20)

Informática (22)

Desenvolvimento de Sistemas (25)

VILA VELHA

Senai Vila Velha - Rodovia Darly Santos, 2.655, Polo Empresarial Novo México.

Rodovia Darly Santos, 2.655, Polo Empresarial Novo México. Mecânica (40)

Senac Vila Velha - Rua Jaguaribe, 91, Divino Espírito Santo.

- Rua Jaguaribe, 91, Divino Espírito Santo. Segurança do Trabalho (80)

Estética (40)

Desenvolvimento de Sistemas (25)

VITÓRIA

Senai Vitória – Centro de Educação e Tecnologia Arivaldo Fontes, Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2.235, Bento Ferreira.

– Centro de Educação e Tecnologia Arivaldo Fontes, Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2.235, Bento Ferreira. Logística - com foco em Logística Portuária (35)

Eletrotécnica (70)

Senac Vitória - Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2.077, Bento Ferreira.

- Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2.077, Bento Ferreira. Informática para Internet (60)

Desenvolvimento de Sistemas (40)

Segurança do Trabalho (50)

Estética (19)

Design de Interiores (18)

