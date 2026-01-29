Sedu abre mais de 2 mil vagas em cursos técnicos no ES

Sede da Secretaria de Estado da Educação - Sedu Crédito: Carlos Alberto Silva
A Secretaria de Educação do Espírito Santo (Sedu) está com 2.117 vagas abertas em cursos técnicos de nível médio, na forma concomitante, em parceria com o Sistema S, formado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), pelo Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest/Senat) e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).
Podem participar da seleção estudantes da Rede Pública Estadual que estejam cursando a 1ª ou a 2ª série do Ensino Médio regular ou a 1ª ou a 2ª etapa da Educação de Jovens e Adultos (EJA) do Ensino Médio, ampliando o acesso à educação profissional de forma integrada à formação escolar. Conforme a Sedu, a proposta é possibilitar que os alunos conciliem os estudos da educação básica com a formação técnica.
As vagas contemplam cursos com alta demanda no mercado de trabalho, como Desenvolvimento de Sistemas, Design de Interiores, Eletrotécnica, Eletromecânica, Estética, Informática, Informática para Internet, Logística, Mecânica e Segurança do Trabalho.
As oportunidades estão disponíveis em 13 municípios capixabas: Aracruz, Baixo Guandu, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Linhares, Santa Teresa, São Gabriel da Palha, São Mateus, Serra, Venda Nova do Imigrante, Vitória e Vila Velha.
As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 20 de fevereiro, no site www.selecaoaluno.es.gov.br. É necessário fazer login pelo Gov.br.
O resultado das inscrições está previsto para ser divulgado no dia 23 de fevereiro, enquanto a matrícula ocorre de 24 a 27 de fevereiro.
As aulas do Senai começam em 9 de março, e as do Senac e do Sest/Senat, no dia 16 do mesmo mês.
De acordo com o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, a iniciativa representa um avanço significativo na construção de trajetórias mais promissoras para os jovens capixabas. Ele ressalta ainda que a educação profissional amplia horizontes e cria pontes concretas entre a escola e o mundo do trabalho.
“Ao oferecer cursos técnicos em parceria com o Sistema S, garantimos que nossos estudantes tenham acesso a uma formação de qualidade, conectada às demandas do mercado, sem abrir mão da continuidade dos estudos. É uma política que gera oportunidades, promove inclusão e contribui para o desenvolvimento do Espírito Santo”, ressalta.
Confira os cursos
ARACRUZ
Senai Aracruz – Centro de Educação Profissional Sérgio Rogério de Castro, Rua Ephifânio Pontin, 985, Vila Nova.
Eletrotécnica (40)
Mecânica (80)
BAIXO GUANDU
Senac (Sesc Baixo Guandu) - Rua Wanderlan Alves, 290, Santa Monica.
Desenvolvimento de Sistemas (25)
Segurança do Trabalho (25)
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Senai Cachoeiro de Itapemirim – Centro de Educação Profissional Áureo Vianna Mameri, Av. Jones dos Santos Neves, 975, Alto Monte Cristo.
Eletrotécnica (80)
Eletromecânica (40)
Senac Cachoeiro de Itapemirim - Avenida Jones dos Santos Neves, 253, Santo Antônio.
Desenvolvimento de Sistemas (49)
Sest-Senat Cachoeiro de Itapemirim - Rua Irmã Giovanna Menechini, Marbrasa.
Segurança do Trabalho (40)
CARIACICA
Sest-Senat Cariacica - Rodovia Governador José Sete, s/n, Trevo de Alto Lage.
Segurança do Trabalho (40)
Senac Cariacica - Rua João Lopes Rogerio, 10, Campo Grande.
Desenvolvimento de Sistemas (24)
COLATINA
Senai Colatina – Centro de Educação Albano Franco - Rodovia Gether Lopes de Farias, s/n, São Silvano.
Eletromecânica (40)
Segurança do Trabalho (40)
Senac Colatina - Av. Doutor Adauto Barcellos de Carvalho, 400, Esplanada.
Desenvolvimento de Sistemas (54)
Informática (27)
GUARAPARI
Senac (Sesc Guarapari) - Av. João Ricardo Haddad, 1760, Lagoa Funda.
Desenvolvimento de Sistemas (20)
LINHARES
Senai Linhares – Centro de Educação Profissional Eurico de Aguiar Salles, Av. Filogônio Peixoto, 728, Aviso.