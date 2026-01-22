Mil vagas abertas em curso preparatório gratuito para prova do Ifes

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 17:37
O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) está com mil vagas abertas para o curso preparatório gratuito “Partiu IF”, voltado para estudantes do 9º ano que pretendem prestar a prova de ingresso do curso técnico integrado da instituição. As inscrições ficam abertas até 13 de fevereiro, por meio de formulário disponibilizado on-line. Para participar, os alunos devem ter cursado todo o ensino fundamental em escolas públicas, além de pertencer a famílias com renda per capita de até um salário mínimo (R$ 1.621).
O preparatório é uma iniciativa do governo federal, com as vagas distribuídas entre todos os 22 campi do Ifes no Estado. Serão duas aulas por semana, a partir do dia 9 de março, das disciplinas de Português, Matemática e Ciências da Natureza. Também haverá oficinas de redação e atendimento psicopedagógico.
Para garantir a permanência dos estudantes, será concedida uma ajuda de custo mensal de R$ 200,00. Esse apoio contribuirá para despesas com transporte e alimentação, desde que o aluno mantenha frequência mínima de 75%. O programa também prevê a distribuição de materiais didáticos e ajuda logística.
A reitora do Ifes, Adriana Pionttkovsky Barcellos, reforça a importância do programa para a aproximação com as redes municipais e estaduais de ensino, além de contribuir para a redução das desigualdades educacionais e para o estímulo à permanência e ao êxito dos estudantes.
Adriana Pionttkovsky BarcellosReitora do Ifes
Esta é a segunda edição do programa. No primeiro ano, 36% dos alunos foram aprovados no processo seletivo de cursos técnicos do Ifes.
O coordenador do Partiu IF, Alessandro Bermudes Gomes, destaca os excelentes resultados conseguidos na primeira edição. “Temos hoje quase 600 alunos na suplência, e muitos deles com grande chance de serem chamados. Isso demonstra a dedicação de todos aqueles envolvidos no processo de formação e aprendizado deste aluno e também a dedicação dos estudantes e suas famílias”, aponta.
