Partiu IF

Mil vagas abertas em curso preparatório gratuito para prova do Ifes

As inscrições vão até o dia 13 de fevereiro; os selecionados receberão ajuda de custo para frequentar as aulas

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 17:37

Campus Vila Velha do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) Crédito: Divulgação

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) está com mil vagas abertas para o curso preparatório gratuito “Partiu IF”, voltado para estudantes do 9º ano que pretendem prestar a prova de ingresso do curso técnico integrado da instituição. As inscrições ficam abertas até 13 de fevereiro, por meio de formulário disponibilizado on-line. Para participar, os alunos devem ter cursado todo o ensino fundamental em escolas públicas, além de pertencer a famílias com renda per capita de até um salário mínimo (R$ 1.621).

O preparatório é uma iniciativa do governo federal, com as vagas distribuídas entre todos os 22 campi do Ifes no Estado. Serão duas aulas por semana, a partir do dia 9 de março, das disciplinas de Português, Matemática e Ciências da Natureza. Também haverá oficinas de redação e atendimento psicopedagógico.

Para garantir a permanência dos estudantes, será concedida uma ajuda de custo mensal de R$ 200,00. Esse apoio contribuirá para despesas com transporte e alimentação, desde que o aluno mantenha frequência mínima de 75%. O programa também prevê a distribuição de materiais didáticos e ajuda logística.

A reitora do Ifes, Adriana Pionttkovsky Barcellos, reforça a importância do programa para a aproximação com as redes municipais e estaduais de ensino, além de contribuir para a redução das desigualdades educacionais e para o estímulo à permanência e ao êxito dos estudantes.

É uma iniciativa estratégica para o fortalecimento da missão social da rede federal, pois amplia o acesso de estudantes da escola pública à educação profissional, científica e tecnológica, promovendo equidade e oportunidades desde a educação básica Adriana Pionttkovsky Barcellos Reitora do Ifes

Resultados já alcançados

Esta é a segunda edição do programa. No primeiro ano, 36% dos alunos foram aprovados no processo seletivo de cursos técnicos do Ifes.

O coordenador do Partiu IF, Alessandro Bermudes Gomes, destaca os excelentes resultados conseguidos na primeira edição. “Temos hoje quase 600 alunos na suplência, e muitos deles com grande chance de serem chamados. Isso demonstra a dedicação de todos aqueles envolvidos no processo de formação e aprendizado deste aluno e também a dedicação dos estudantes e suas famílias”, aponta.

Distribuição das vagas

Alegre: 40 vagas (Vespertino)



40 vagas (Vespertino) Aracruz: 40 vagas (Vespertino)



40 vagas (Vespertino) Barra de São Francisco: 40 vagas (Vespertino)



40 vagas (Vespertino) Cachoeiro de Itapemirim : 40 vagas (Vespertino)



: 40 vagas (Vespertino) Cariacica: 40 vagas (Vespertino)



40 vagas (Vespertino) Centro Serrano: 40 vagas (vespertino)



40 vagas (vespertino) Colatina: 40 vagas (Vespertino)



40 vagas (Vespertino) Guarapari: 40 vagas (Vespertino)



40 vagas (Vespertino) Ibatiba: 40 vagas (Vespertino)



40 vagas (Vespertino) Itapina: 40 vagas (Vespertino)



40 vagas (Vespertino) Linhares : 40 vagas (Vespertino)



: 40 vagas (Vespertino) Montanha: 40 vagas (Noturno)



40 vagas (Noturno) Piúma: 40 vagas (Vespertino)



40 vagas (Vespertino) Presidente Kennedy: 40 vagas (Vespertino)



40 vagas (Vespertino) Nova Venécia : 40 vagas (Noturno)



: 40 vagas (Noturno) Santa Teresa: 40 vagas (Vespertino)



40 vagas (Vespertino) São Mateus: 40 vagas (Vespertino)



40 vagas (Vespertino) Serra: 80 vagas, sendo 40 para o turno matutino e 40 para o turno vespertino.



80 vagas, sendo 40 para o turno matutino e 40 para o turno vespertino. Venda Nova do Imigrante: 40 vagas (Vespertino)



40 vagas (Vespertino) Viana: 40 vagas (Matutino)



40 vagas (Matutino) Vila Velha: 80 vagas (Vespertino)



80 vagas (Vespertino) Vitória: 80 vagas, sendo 40 para o turno matutino e 40 para o turno vespertino



Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta