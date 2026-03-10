Home
>
Cotidiano
>
Acidentes provocam lentidão na BR 101 entre Ibiraçu e Serra

Acidentes provocam lentidão na BR 101 entre Ibiraçu e Serra

Ocorrências foram registradas entre Pedro Palácio, próximo ao Buda e ao Mosteiro, até a região de Cidade Nova da Serra, já na Grande Vitória

Luana Luiza

Repórter / [email protected]

Publicado em 10 de março de 2026 às 16:59

 - Atualizado há 13 minutos

Pelo menos quatro ocorrências foram registradas na rodovia; trânsito segue em sistema de pare e siga
Mapa do Google mostra lentidão e trechos engarrafados entre Ibiraçu até a região de Timbuí, em Fundão Crédito: Google maps

Motoristas que trafegam pela BR 101, nesta terça-feira (10), enfrentam lentidão em diferentes pontos devido ao registro de pelo menos quatro acidentes no trecho entre o Norte do Espírito Santo até a Grande Vitória. O trânsito começou a ser afetado em Pedro Palácios, distrito de Ibiraçu, próximo ao Mosteiro Zen e ao Buda, até a região de Cidade Nova da Serra, na Serra. Aplicativos de GPS indicaram ao menos quatro ocorrências na rodovia federal.

Recomendado para você

Ocorrências foram registradas entre Pedro Palácio, próximo ao Buda e ao Mosteiro, até a região de Cidade Nova da Serra, já na Grande Vitória

Acidentes provocam lentidão na BR 101 entre Ibiraçu e Serra

Procon-ES orienta que, em caso de suspensão do serviço, a empresa responsável deve oferecer alternativas ao consumidor, como remarcação da viagem ou reembolso do valor pago

Cancelamento de viagem de trem: o que o passageiro deve fazer

Parte do imóvel foi atingida na localidade de Morro da Formiga; Defesa Civil interditou a residência e família precisou deixar o local

Morador fica ferido após muro desabar e atingir casa em Vargem Alta

O caso mais grave aconteceu em Fundão, onde uma carreta-cegonha carregada de veículos pegou fogo. Apesar do susto, o motorista não se feriu, mas houve danos à cabine e também em carros elétricos que eram transportados.

O caso mais grave aconteceu em Fundão, onde uma carreta-cegonha carregada de veículos pegou fogo
O trânsito está funcionando em sistema para e siga Crédito: Leitor/A Gazeta

Uma motorista que passava pelo local relatou à reportagem que o trânsito segue lento e com longas filas. "Pegamos a BR (101) em Fundão, e o trânsito estava lento nas duas pistas, mas fluindo. No sentido Ibiraçu, um pouco melhor, já para Vitória, estava bastante lento, mas sem paralisação. No trecho em que a cegonha pegou fogo, já normalizou, porém ainda lento. A carreta está ao lado da pista", disse a ouvinte da Rádio CBN Vitória Jussara Dalcomo Tononi. 

O fluxo no local chegou a ficar completamente bloqueado nos dois sentidos, mas às 14h, após o controle das chamas, o trânsito foi parcialmente liberado em sistema de pare e siga, segundo a PRF.

Leia mais

Imagem - Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente a BR 101 em Fundão

Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente a BR 101 em Fundão

Imagem - Morre motorista vítima de acidente entre carro e caminhão em Aracruz

Morre motorista vítima de acidente entre carro e caminhão em Aracruz

Imagem - Acidente entre duas carretas mata uma pessoa na BR 101, em Rio Novo do Sul

Acidente entre duas carretas mata uma pessoa na BR 101, em Rio Novo do Sul

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

acidente trânsito

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais