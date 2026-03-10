Haja paciência

Acidentes provocam lentidão na BR 101 entre Ibiraçu e Serra

Ocorrências foram registradas entre Pedro Palácio, próximo ao Buda e ao Mosteiro, até a região de Cidade Nova da Serra, já na Grande Vitória

Luana Luiza Repórter / [email protected]

Publicado em 10 de março de 2026 às 16:59 - Atualizado há 13 minutos

Mapa do Google mostra lentidão e trechos engarrafados entre Ibiraçu até a região de Timbuí, em Fundão Crédito: Google maps

Motoristas que trafegam pela BR 101, nesta terça-feira (10), enfrentam lentidão em diferentes pontos devido ao registro de pelo menos quatro acidentes no trecho entre o Norte do Espírito Santo até a Grande Vitória. O trânsito começou a ser afetado em Pedro Palácios, distrito de Ibiraçu, próximo ao Mosteiro Zen e ao Buda, até a região de Cidade Nova da Serra, na Serra. Aplicativos de GPS indicaram ao menos quatro ocorrências na rodovia federal.

O caso mais grave aconteceu em Fundão, onde uma carreta-cegonha carregada de veículos pegou fogo. Apesar do susto, o motorista não se feriu, mas houve danos à cabine e também em carros elétricos que eram transportados.

O trânsito está funcionando em sistema para e siga Crédito: Leitor/A Gazeta

Uma motorista que passava pelo local relatou à reportagem que o trânsito segue lento e com longas filas. "Pegamos a BR (101) em Fundão, e o trânsito estava lento nas duas pistas, mas fluindo. No sentido Ibiraçu, um pouco melhor, já para Vitória, estava bastante lento, mas sem paralisação. No trecho em que a cegonha pegou fogo, já normalizou, porém ainda lento. A carreta está ao lado da pista", disse a ouvinte da Rádio CBN Vitória Jussara Dalcomo Tononi.

O fluxo no local chegou a ficar completamente bloqueado nos dois sentidos, mas às 14h, após o controle das chamas, o trânsito foi parcialmente liberado em sistema de pare e siga, segundo a PRF.

