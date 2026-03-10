Cancelamento de viagem de trem: o que o passageiro deve fazer

Trem de Passageiros da Vale na Estrada de Ferro Vitória a Minas Crédito: Marcus Desimoni / NITRO

Se a sua passagem de trem foi cancelada, como aconteceu esta semana na Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), é importante saber que o passageiro tem direitos garantidos. Segundo o Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES), a empresa responsável deve oferecer a remarcação da viagem ou o reembolso do valor pago.

De acordo com o órgão, o consumidor pode escolher entre viajar em uma nova data ou receber a devolução integral do dinheiro. A empresa deve apresentar alternativas e garantir que o usuário não seja prejudicado pelo cancelamento.

Esses direitos estão previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) e também na Resolução nº 5.974/2022 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que regulamenta o transporte ferroviário de passageiros no país.



O Procon-ES orienta que o consumidor registre a solicitação diretamente com a empresa e guarde todos os comprovantes relacionados à compra da passagem. Caso o problema não seja resolvido, é possível registrar denúncia por meio do menu Denúncia Eletrônica, disponível no site procon.es.gov.br. Dúvidas também podem ser esclarecidas pelo WhatsApp (27) 3134-8499 ou pelo telefone 151.