Trem de passageiros da Vale na Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) Crédito: Marcelo Barcelos

Pelo segundo dia seguido, as viagens do trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) estão suspensas em ambos os sentidos nesta terça-feira (10). Segundo a empresa Vale, responsável pela operação da ferrovia, o motivo é a ocupação da linha férrea por manifestantes na região de Tumiritinga, em Minas Gerais (MG).

Conforme o g1 Vales de Minas Gerais, o protesto em Tumiritinga é formado por mulheres integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Elas ocuparam a linha férrea para cobrar responsabilização e reparação pelos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), em 2015. As manifestantes também denunciam o que o movimento considera demora no processo de reparação às comunidades atingidas ao longo da bacia do Rio Doce.