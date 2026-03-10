Trem de passageiros de Vitória a Minas segue sem circular pelo 2º dia
Pelo segundo dia seguido, as viagens do trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) estão suspensas em ambos os sentidos nesta terça-feira (10). Segundo a empresa Vale, responsável pela operação da ferrovia, o motivo é a ocupação da linha férrea por manifestantes na região de Tumiritinga, em Minas Gerais (MG).
Conforme o g1 Vales de Minas Gerais, o protesto em Tumiritinga é formado por mulheres integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Elas ocuparam a linha férrea para cobrar responsabilização e reparação pelos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), em 2015. As manifestantes também denunciam o que o movimento considera demora no processo de reparação às comunidades atingidas ao longo da bacia do Rio Doce.
Em nota, a Vale informou que os passageiros podem remarcar a viagem ou solicitar o reembolso do valor pago, conforme a forma de pagamento, no prazo de até 30 dias. Para mais informações sobre os bilhetes, os usuários podem entrar em contato pelo telefone 0800 285 7000.