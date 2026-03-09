Trem de passageiros de Vitória a Minas tem viagem cancelada por protesto

Trem de passageiros da Vale na Estrada de Ferro Vitória a Minas Crédito: Marcelo Barcelos

Os passageiros que embarcaram às 7h desta segunda-feira (9), em Cariacica, no trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), tiveram a viagem cancelada após um protesto registrado em Tumiritinga, Minas Gerais. A informação foi confirmada pela Vale, responsável pela operação da ferrovia.

Segundo relatos de passageiros, inicialmente foi informado que o embarque ocorreria normalmente, mas que o trem poderia atrasar por causa da manifestação. No entanto, pouco depois, os usuários foram comunicados de que a viagem havia sido cancelada.

“Chegamos tranquilos. Já estávamos na fila para entrar quando falaram que tinha uma manifestação e que a gente embarcaria, mas não sairia no horário das 7h. Quando sentamos, avisaram que precisaríamos descer porque a viagem seria cancelada. Reembolsaram no cartão de crédito, mas há um prazo, e o dinheiro não vai cair agora para comprarmos outra passagem. Somos quatro adolescentes, uma criança, eu e meu esposo. Não temos onde ficar. O que vamos fazer?”, relatou a turista mineira Marluce Maria Sampaio, em entrevista à TV Gazeta.

Outro passageiro, que seguia para Governador Valadares (MG), também reclamou da falta de assistência. “Estou com minha esposa grávida, mais quatro filhos e minha mãe. O pior é a falta de assistência. Estamos sem saber o que vai acontecer e não temos auxílio nem para ajudar com o estorno. Estamos analisando o que fazer. Preciso estar em Valadares para trabalhar e estamos presos nessa situação”, afirmou Felipe Taloni.

No mês passado, moradores realizaram protestos nas cidades de Resplendor e Itueta (MG) contra a retomada da captação de água do Rio Doce para abastecimento da população. Desde o rompimento da barragem de Mariana, em 2015, os moradores recebiam água por meio de caminhões-pipa devido à contaminação do rio. Quando foi anunciado o fim desse abastecimento emergencial e a retomada da captação direta do Rio Doce, moradores bloquearam a ferrovia da Vale em protesto, alegando receio de consumir água ainda contaminada. Ainda não há confirmação se o protesto desta segunda-feira (9) tem a mesma motivação.