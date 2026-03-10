Morre motorista vítima de acidente entre carro e caminhão em Aracruz

Testemunhas relataram à Polícia Militar que o condutor do Fiat Uno tentava realizar uma ultrapassagem na Avenida Castelo Branco quando acabou colidindo com o caminhão. Com o impacto, o motorista ficou preso às ferragens.

Devido à gravidade dos ferimentos, o homem foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e transferido para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, por uma aeronave do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer). Ele deu entrada na unidade logo após o acidente, mas não resistiu aos ferimentos. O óbito foi confirmado pela Polícia Científica ainda na noite de segunda-feira.