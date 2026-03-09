Motorista sem CNH fica gravemente ferido em acidente em Aracruz

Motorista do Fiat Uno foi transferido de helicóptero para hospital na Serra Crédito: Notaer

O motorista de um carro ficou gravemente ferido após colisão com um caminhão em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (9). Testemunhas contaram à Polícia Militar (PM) que o acidente aconteceu enquanto o condutor do Fiat Uno fazia uma ultrapassagem no bairro Bela Vista.

Preso às ferragens e inconsciente, o homem foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Na sequência, uma equipe do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) o transferiu para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Região Metropolitana de Vitória.