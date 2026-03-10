Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente a BR 101 em Fundão
Publicado em 10/03/2026 às 12h38
Uma carreta-cegonha carregada de veículos pegou fogo em Fundão, no Espírito Santo, no início da tarde desta terça-feira (10).O Corpo de Bombeiros atua no combate às chamas, que já destruíram alguns automóveis da carga.
A rodovia foi totalmente interditada pela Polícia Rodoviária Federal para os trabalhos dos militares. A Ecovias Capixaba informou que auxilia no combate ao incêndio, que permanecia ativo às 12h45, e que a interdição total da BR 101 foi necessária por questão de segurança aos demais motoristas que trafegam na região.