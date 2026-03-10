Acidente entre duas carretas mata uma pessoa na BR 101, em Rio Novo do Sul

Uma pessoa morreu em um acidente envolvendo duas carretas na BR 101, em Rio Novo do Sul , Sul do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (10). Segundo as primeiras informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida aconteceu por volta das 10h, no km 390 da rodovia.

De acordo com a corporação, o atendimento à ocorrência ainda estava em andamento até a publicação desta matéria. Não havia, até o momento, informações sobre as causas do acidente, possíveis interdições na pista ou a existência de outros feridos.