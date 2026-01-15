Acesso a ensino superior

À espera do resultado do Enem, veja notas de corte do último Sisu

Sistema abre na próxima segunda-feira (19) e notas do último ano da Ufes e do Ifes podem ajudar na escolha dos cursos

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 14:42

Com a divulgação do resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) marcada para esta sexta-feira (16), estudantes vivem a expectativa pela nota que poderá permitir o acesso ao ensino superior. Já na próxima segunda-feira (19), tem início o período de inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), principal porta de entrada para universidades e institutos federais do país.

Enquanto aguardam o desempenho individual, os candidatos já podem analisar as notas de corte do Sisu do último ano como forma de traçar estratégias e avaliar as chances de aprovação. Na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), os cursos tradicionalmente mais concorridos mantiveram pontuações elevadas em 2025. Medicina, no campus de Vitória, teve nota de corte de 807,15 pontos na ampla concorrência. Em seguida aparecem Engenharia de Computação (771,83), Ciência da Computação (764,37), Direito (752,53) e Odontologia (750,49).

No Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes), as maiores notas de corte do último Sisu foram registradas em Administração, no campus de Barra de São Francisco (737,21); Biomedicina, em Vila Velha (731,46); e Arquitetura e Urbanismo, em Colatina (724,33). Cursos das áreas de tecnologia, engenharias e gestão aparecem entre os mais disputados em diferentes campi. Veja a lista completa:

Na Ufes e no Ifes, as vagas do Sisu são distribuídas entre ampla concorrência (AC), destinada a todos os candidatos sem critérios adicionais, e diferentes modalidades de cotas, conforme a Lei nº 14.723/2023. As cotas contemplam estudantes que cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas, podendo ou não haver recorte de renda, raça, etnia ou condição física.

As modalidades com renda (LB) são destinadas a candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a um salário mínimo (R$ 1.621), incluindo autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (LB_PPI), quilombolas (LB_Q), pessoas com deficiência (LB_PCD) e demais egressos da rede pública (LB_EP). Já as categorias sem recorte de renda (LI) atendem aos mesmos perfis — pretos, pardos ou indígenas (LI_PPI), quilombolas (LI_Q), pessoas com deficiência (LI_PCD) e estudantes de escola pública em geral (LI_EP) — independentemente da renda familiar, assegurando maior diversidade e inclusão no acesso ao ensino superior.

O levantamento também aponta que algumas graduações tiveram baixa concorrência ou sequer registraram nota de corte, o que pode representar oportunidades para estudantes com pontuação menor, especialmente em cursos de licenciatura e em unidades localizadas fora da Região Metropolitana.

Além de consultar os dados de edições anteriores, os candidatos podem recorrer à calculadora de notas do Sisu, desenvolvida pela Gama Pré-Vestibular. A ferramenta permite simular a pontuação final do Enem e comparar o resultado com notas de corte passadas, indicando a posição aproximada do estudante na disputa por vagas (veja abaixo).

As inscrições para o Sisu são gratuitas e realizadas pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Durante o período de inscrição, o candidato pode alterar as opções de curso quantas vezes quiser, sendo considerada válida sempre a última escolha registrada no sistema.

