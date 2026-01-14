Acesso ao ensino superior

A Gazeta transmite lives com orientações para o Sisu

Plantão Sisu será realizado de 19 a 23 de janeiro, sempre a partir das 9h, com análises diárias sobre notas de corte e concorrência por vagas no ensino superior no Espírito Santo

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 19:18

Página do Sisu: abertura de inscrições acontece na próxima segunda-feira (19) Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A Gazeta vai transmitir, a partir da próxima segunda-feira (19), uma série de lives sobre o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026, cujas inscrições começam na mesma data. O Plantão Sisu, da Gama Pré-Vestibular, terá transmissões ao vivo até o dia 23, sempre das 9h às 10h30, com informações sobre o programa que usa a nota do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) para selecionar estudantes para vagas em universidades e institutos federais públicos.

As lives vão acompanhar o andamento do processo seletivo, com análises sobre tendências, notas de corte e níveis de concorrência dos cursos. Além das transmissões, A Gazeta, em parceria com a Gama, publicará um relatório com as notas de corte parciais da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes).

No material, os estudantes poderão conferir as variações das notas de corte ao longo dos dias e também uma previsão de colocação nas instituições de ensino. O resultado do Enem está previsto para ser divulgado na próxima sexta-feira (16). Veja abaixo:

Segundo o professor Paulo Victor Scherrer, esta edição do Sisu tende a ser mais desafiadora do que as anteriores. “Pela primeira vez, os participantes poderão escolher a melhor média entre as três últimas edições do Enem. Isso deve aumentar a concorrência pelas vagas, já que muitos estudantes que ingressaram em universidades de outros estados podem tentar agora uma vaga mais próxima de casa”, explica.

No Espírito Santo, serão ofertadas 6.450 vagas pelo Sisu em 2026, sendo 5.007 na Ufes e 1.443 no Ifes. As inscrições para o Sisu 2026 são gratuitas e estarão abertas de 19 a 23 de janeiro. Podem se inscrever os estudantes que participaram de qualquer uma das últimas três edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Cronograma do Sisu 2026

Inscrições: 19 a 23 de janeiro

Resultado da chamada regular: 29 de janeiro

Matrícula da chamada regular: 29 de janeiro a 2 de fevereiro

Prazo para participar da lista de espera: 29 de janeiro a 2 de fevereiro

Convocação da lista de espera: a partir de 11 de fevereiro

Informações gerais do Plantão Sisu

Data: 19 a 23 de janeiro

Horário: 9h às 10h30

Apresentação: Daniela Dan, Lorenzo Tessari e Paulo Victor Scherrer

Suporte: Nilton Sagrilo e Nunah Souza

