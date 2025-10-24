Educação superior

Sisu 2026: nova regra permite uso da melhor nota das 3 últimas edições do Enem

Candidatos poderão utilizar o melhor desempenho obtido entre as avaliações de 2023, 2024 e 2025; mudança busca ampliar oportunidades e democratizar o acesso

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 19:03

Sisu 2026 permitirá uso da melhor nota do Enem dos últimos três anos. Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O Ministério da Educação (MEC) anunciou uma mudança no processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). A partir de 2026, os candidatos poderão utilizar a melhor nota obtida nas três últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) — 2023, 2024 e 2025 — para concorrer às vagas em instituições públicas de ensino superior.

Até a última edição, apenas a nota mais recente do Enem podia ser utilizada, isto é, em 2025, foi obrigatório usar o resultado do exame realizado no ano imediatamente anterior ao processo seletivo. A mudança, segundo o MEC, busca ampliar oportunidades e democratizar o acesso ao ensino superior.

Segundo o MEC, a seleção dos candidatos no Sisu 2026 será feita com base na nota que gerar a melhor média ponderada, conforme o curso escolhido e os pesos definidos pela instituição de ensino. A nova regra, que vale apenas para candidatos que não sejam “treineiros”, consta no Edital nº 22/2025, publicado no Diário Oficial da União em 20 de outubro. O documento completo está disponível na página do Sisu no Portal de Acesso Único.

