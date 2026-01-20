Home
>
Empregos
>
Mais de 250 cursos de graça abertos para se capacitar sem sair de casa

Mais de 250 cursos de graça abertos para se capacitar sem sair de casa

Ofertas abrangem diversas áreas do conhecimento, como Gestão e Negócios; Turismo, Hospitalidade e Lazer; Idiomas; entre outras opções

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 15:02

Oportunidade para fazer curso on-line
Oportunidade para fazer curso on-line Crédito: Pavel Vladychenko vk.com/altern / Freepik

Quem quer fazer um curso de qualificação sem sair de casa pode se inscrever em uma das 255 opções disponíveis na plataforma Aprenda Mais, do Ministério da Educação (MEC).

Recomendado para você

Ofertas abrangem diversas áreas do conhecimento, como Gestão e Negócios; Turismo, Hospitalidade e Lazer; Idiomas; entre outras opções

Mais de 250 cursos de graça abertos para se capacitar sem sair de casa

Tem oportunidades para áreas operacional, assistencial, manutenção, farmácia e atendimento; interessados podem fazer o cadastro na internet

Hospital Santa Rita abre mais de 70 vagas de emprego no ES

São nove opções para se qualificar; interessados podem se inscrever pela internet ou na unidade da instituição em Cachoeiro de Itapemirim

Senac abre oportunidades em cursos de graça no Sul do ES

As capacitações têm curta duração no formato on-line em diversas áreas de conhecimento, desenvolvidos por instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

De acordo com MEC, as qualificações são abertas a toda a população e têm como objetivo ampliar o acesso à educação profissional e tecnológica (EPT)

As ofertas abrangem diversas áreas do conhecimento, como Informação e Comunicação; Gestão e Negócios; Produção Alimentícia; Turismo, Hospitalidade e Lazer; Recursos Naturais; Ambiente e Saúde; Segurança; Infraestrutura; Idiomas; Ciências Exatas; além de Desenvolvimento Educacional e Social.

Como participar

Para participar, é preciso fazer um cadastro na plataforma Aprenda Mais

Após a conclusão, o candidato recebe certificação, que é feita pela própria ferramenta, mediante cumprimento de desempenho exigido e de sua conclusão no prazo estabelecido por cada curso.

Confira alguns cursos

  • Administração Pública
  • Agenciamento turístico e Hospitalidade
  • Biomas Brasileiros
  • Cálculo Técnico
  • Confeitaria
  • Cooperativismo: Gestão e Implementação
  • Ecologia
  • Economia Solidária
  • Educação Cooperativista
  • Estrutura de Dados
  • Funcionários de Escolas: Cidadãos, Educadores, Profissionais e Gestores
  • Gestão Ambiental de Cidades
  • Gestão Financeira em Cooperativas
  • Gestão Hoteleira
  • Inglês
  • Legislação Cooperativista
  • Lei de Responsabilidade Fiscal
  • Materiais de Construção: aglomerantes e concretos
  • Manutenção de Computadores: hardware, software e evolução
  • Microbiologia de Alimentos
  • Orçamento Público
  • Panificação
  • Planejamento e Organização do Turismo
  • Processamento de Carnes e Derivados
  • Recursos Naturais e Florestais
  • Roteiros Turísticos
  • Saúde da Mulher e do Recém-Nascido
  • Saúde e Segurança no Trabalho

LEIA MAIS SOBRE OPORTUNIDADES

Senac abre oportunidades em cursos de graça no Sul do ES

Instituto Federal do ES abre vagas em cursos técnicos de graça

Oportunidades abertas para fazer cursos de graça na área de tecnologia

Inscrições abertas para 3 mil vagas em cursos de qualificação do Senai

Governo do ES vai oferecer 100 mil vagas em cursos de qualificação de graça em 2026

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais