Mais de 250 cursos de graça abertos para se capacitar sem sair de casa

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 15:02
Quem quer fazer um curso de qualificação sem sair de casa pode se inscrever em uma das 255 opções disponíveis na plataforma Aprenda Mais, do Ministério da Educação (MEC).
As capacitações têm curta duração no formato on-line em diversas áreas de conhecimento, desenvolvidos por instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.
De acordo com MEC, as qualificações são abertas a toda a população e têm como objetivo ampliar o acesso à educação profissional e tecnológica (EPT)
As ofertas abrangem diversas áreas do conhecimento, como Informação e Comunicação; Gestão e Negócios; Produção Alimentícia; Turismo, Hospitalidade e Lazer; Recursos Naturais; Ambiente e Saúde; Segurança; Infraestrutura; Idiomas; Ciências Exatas; além de Desenvolvimento Educacional e Social.
Para participar, é preciso fazer um cadastro na plataforma Aprenda Mais.
Após a conclusão, o candidato recebe certificação, que é feita pela própria ferramenta, mediante cumprimento de desempenho exigido e de sua conclusão no prazo estabelecido por cada curso.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o