Mais de 250 cursos de graça abertos para se capacitar sem sair de casa

Ofertas abrangem diversas áreas do conhecimento, como Gestão e Negócios; Turismo, Hospitalidade e Lazer; Idiomas; entre outras opções

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 15:02

Oportunidade para fazer curso on-line Crédito: Pavel Vladychenko vk.com/altern / Freepik

Quem quer fazer um curso de qualificação sem sair de casa pode se inscrever em uma das 255 opções disponíveis na plataforma Aprenda Mais, do Ministério da Educação (MEC).

As capacitações têm curta duração no formato on-line em diversas áreas de conhecimento, desenvolvidos por instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

De acordo com MEC, as qualificações são abertas a toda a população e têm como objetivo ampliar o acesso à educação profissional e tecnológica (EPT)

As ofertas abrangem diversas áreas do conhecimento, como Informação e Comunicação; Gestão e Negócios; Produção Alimentícia; Turismo, Hospitalidade e Lazer; Recursos Naturais; Ambiente e Saúde; Segurança; Infraestrutura; Idiomas; Ciências Exatas; além de Desenvolvimento Educacional e Social.

Como participar

Para participar, é preciso fazer um cadastro na plataforma Aprenda Mais.

Após a conclusão, o candidato recebe certificação, que é feita pela própria ferramenta, mediante cumprimento de desempenho exigido e de sua conclusão no prazo estabelecido por cada curso.

Confira alguns cursos

Administração Pública

Agenciamento turístico e Hospitalidade

Biomas Brasileiros

Cálculo Técnico

Confeitaria

Cooperativismo: Gestão e Implementação

Ecologia

Economia Solidária

Educação Cooperativista

Estrutura de Dados

Funcionários de Escolas: Cidadãos, Educadores, Profissionais e Gestores

Gestão Ambiental de Cidades

Gestão Financeira em Cooperativas

Gestão Hoteleira

Inglês

Legislação Cooperativista

Lei de Responsabilidade Fiscal

Materiais de Construção: aglomerantes e concretos

Manutenção de Computadores: hardware, software e evolução

Microbiologia de Alimentos

Orçamento Público

Panificação

Planejamento e Organização do Turismo

Processamento de Carnes e Derivados

Recursos Naturais e Florestais

Roteiros Turísticos

Saúde da Mulher e do Recém-Nascido

Saúde e Segurança no Trabalho

