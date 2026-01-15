Home
>
Empregos
>
Instituto Federal do ES abre vagas em cursos técnicos de graça

Instituto Federal do ES abre vagas em cursos técnicos de graça

Interessados podem se inscrever até 22 de janeiro em cursos nas modalidades concomitante e subsequente; aulas começa no primeiro semestre

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 12:11

Ifes Campus Vitória
Ifes Campus Vitória Crédito: Fernando Madeira

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) está com inscrições abertas para cursos técnicos de graça no campus de Vitória. A chamada pública para cadastro e seleção de estudantes, nas modalidades concomitante e subsequente, tem ingresso previsto para o primeiro semestre letivo.

Recomendado para você

Interessados podem se inscrever até 22 de janeiro em cursos nas modalidades concomitante e subsequente; aulas começa no primeiro semestre

Instituto Federal do ES abre vagas em cursos técnicos de graça

Cursos são focados em habilidades digitais, tecnologia com inteligência artificial e aumento da produtividade. Qualificação é uma parceira do Ministério do Trabalho com a Microsoft

Oportunidades abertas para fazer cursos de graça na área de tecnologia

Há postos para açougueiro, ajudante de obras, auxiliar de saúde bucal, balconista, carpinteiro, fiel de depósito, lavador de veículos, montador de andaimes, operador de ponte rolante, entre outras chances

Confira as 5.540 vagas de emprego abertas no ES nesta segunda-feira (12)

As inscrições são gratuitas e acontecem até 22 de janeiro de 2026, exclusivamente por formulário on-line.

A seleção será realizada por ordem de inscrição, conforme o preenchimento do formulário eletrônico.

Na modalidade concomitante, os cursos são destinados a estudantes que já concluíram o ensino médio ou que estejam cursando o 2º ou 3º ano. São ofertadas vagas para os cursos de:

  • Técnico em Mecânica (noturno - cadastro de reserva)
  • Técnico em Metalurgia (noturno - 17 vagas)
  • Técnico em Metalurgia (vespertino - 8 vagas)

Já na modalidade subsequente, voltada a quem já concluiu o Ensino Médio, tem chance disponível para:

  • Técnico em Edificações (matutino - 20 vagas)
  • Técnico em Geoprocessamento (noturno - 22 vagas) 

Leia mais

Imagem - Oportunidades abertas para fazer cursos de graça na área de tecnologia

Oportunidades abertas para fazer cursos de graça na área de tecnologia

Imagem - Inscrições abertas para 3 mil vagas em cursos de qualificação do Senai

Inscrições abertas para 3 mil vagas em cursos de qualificação do Senai

Imagem - Governo do ES vai oferecer 100 mil vagas em cursos de qualificação de graça em 2026

Governo do ES vai oferecer 100 mil vagas em cursos de qualificação de graça em 2026

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

cursos es

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais