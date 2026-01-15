Instituto Federal do ES abre vagas em cursos técnicos de graça

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 12:11
O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) está com inscrições abertas para cursos técnicos de graça no campus de Vitória. A chamada pública para cadastro e seleção de estudantes, nas modalidades concomitante e subsequente, tem ingresso previsto para o primeiro semestre letivo.
As inscrições são gratuitas e acontecem até 22 de janeiro de 2026, exclusivamente por formulário on-line.
A seleção será realizada por ordem de inscrição, conforme o preenchimento do formulário eletrônico.
Na modalidade concomitante, os cursos são destinados a estudantes que já concluíram o ensino médio ou que estejam cursando o 2º ou 3º ano. São ofertadas vagas para os cursos de:
Já na modalidade subsequente, voltada a quem já concluiu o Ensino Médio, tem chance disponível para:
