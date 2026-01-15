Vitória

Instituto Federal do ES abre vagas em cursos técnicos de graça

Interessados podem se inscrever até 22 de janeiro em cursos nas modalidades concomitante e subsequente; aulas começa no primeiro semestre

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 12:11

Ifes Campus Vitória Crédito: Fernando Madeira

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) está com inscrições abertas para cursos técnicos de graça no campus de Vitória. A chamada pública para cadastro e seleção de estudantes, nas modalidades concomitante e subsequente, tem ingresso previsto para o primeiro semestre letivo.

As inscrições são gratuitas e acontecem até 22 de janeiro de 2026, exclusivamente por formulário on-line.

A seleção será realizada por ordem de inscrição, conforme o preenchimento do formulário eletrônico.

Na modalidade concomitante, os cursos são destinados a estudantes que já concluíram o ensino médio ou que estejam cursando o 2º ou 3º ano. São ofertadas vagas para os cursos de:

Técnico em Mecânica (noturno - cadastro de reserva)

Técnico em Metalurgia (noturno - 17 vagas)

Técnico em Metalurgia (vespertino - 8 vagas)

Já na modalidade subsequente, voltada a quem já concluiu o Ensino Médio, tem chance disponível para:

Técnico em Edificações (matutino - 20 vagas)

Técnico em Geoprocessamento (noturno - 22 vagas)

