Home
>
Empregos
>
Senac abre oportunidades em cursos de graça no Sul do ES

Senac abre oportunidades em cursos de graça no Sul do ES

São nove opções para se qualificar; interessados podem se inscrever pela internet ou na unidade da instituição em Cachoeiro de Itapemirim

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 11:44

tecnologia; celular; computador
tecnologia; celular; computador Crédito: Pixabay

O Senac está com inscrições abertas para cursos de graça na unidade de Cachoeiro de Itapemirim, município que fica no Sul do Espírito Santo. São nove opções de qualificação, distribuídas pelas áreas de beleza, comunicação, saúde, inovação e tecnologia, oferecidas por meio do Programa de Gratuidade, que garante o acesso à educação profissional de qualidade, sem nenhum custo, a quem mais precisa.

Recomendado para você

São nove opções para se qualificar; interessados podem se inscrever pela internet ou na unidade da instituição em Cachoeiro de Itapemirim

Senac abre oportunidades em cursos de graça no Sul do ES

Oportunidades são para trabalhar em empresas dos setores de Logística, Comércio e Varejo. Interessados devem enviar o currículo por e-mail

Mais de 500 oportunidades de emprego abertas em Viana

Há postos para agente de coleta supervisor, ajudante de obras, amarrador de embarcações, auxiliar de doceiro, auxiliar de produção, conferente de logística, frentista, entre outras chances

ES tem mais de 5.760 vagas de emprego nesta segunda-feira (19)

As inscrições para cada curso vão se encerrando à medida que as vagas forem preenchidas. Os interessados podem se inscrever no site do Senac-ES  ou na Unidade de Educação Profissional em Cachoeiro de Itapemirim, que fica na Avenida Jones dos Santos Neves, 253, bairro Santo Antônio. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h.

No ato da matrícula, é necessário apresentar o CPF, a carteira de identidade (RG) e os comprovantes de residência e de escolaridade. Informações pelo telefone: (28) 3526-9350.

Confira a relação dos cursos disponíveis

  • Depilador
  • Aulas: de 20 de janeiro a 18 de junho
  • Carga horária: 160 horas (terça e quinta, das 13h às 17h)
  • Requisitos: ensino fundamental completo e idade mínima de 16 anos

  • Oratória e Media Training
  • Aulas: de 3 de fevereiro a 13 de março
  • Carga horária: 60 horas (segunda a sexta, das 18h às 22h)
  • Requisitos: ensino médio incompleto e idade mínima de 18 anos

  • Liderança, Criatividade e Inovação
  • Aulas: de 26 a 29 de janeiro
  • Carga horária: 16 horas (segunda a quinta, das 18h às 22h)
  • Requisitos: ensino fundamental incompleto e idade mínima de 18 anos

  • Comunicação Assertiva
  • Aulas: de 19 a 22 de janeiro
  • Carga horária: 15 horas (segunda a quinta, das 18h às 22h)
  • Requisitos: ensino médio completo e idade mínima de 18 anos

  • Noções Básicas de Apoio ao Idoso: Introdução ao Cuidado Cotidiano
  • Aulas: de 26 a 31 de janeiro
  • Carga horária: 20 horas (segunda a sexta, das 8h às 12h)
  • Requisitos: ensino fundamental completo e idade mínima de 18 anos

  • Automação de Processos e Tarefas com Inteligência Artificial
  • Aulas: de 26 a 30 de janeiro
  • Carga horária: 20 horas (segunda a sexta, das 8h às 12h)
  • Requisitos: ensino fundamental incompleto e idade mínima de 16 anos

  • Pacote Office para o Ambiente Profissional
  • Aulas: de 21 de janeiro a 5 de fevereiro
  • Carga horária: 48 horas (segunda a sexta, das 8h às 13h)
  • Requisitos: ensino fundamental incompleto e idade mínima de 15 anos

  • Assistente de Logística
  • Aulas: de 2 de fevereiro a 30 de abril
  • Carga horária: 160 horas (segunda a sexta, das 19h às 22h)
  • Requisitos: ensino fundamental completo e idade mínima de 15 anos

  • Mídias Criativas com Inteligência Artificial (IA)
  • Aulas: de 22 a 30 de janeiro
  • Carga horária: 20 horas (segunda, quinta e sexta, das 18h às 22h)
  • Requisitos: ensino fundamental incompleto e idade mínima de 16 anos

Leia mais

Imagem - Instituto Federal do ES abre vagas em cursos técnicos de graça

Instituto Federal do ES abre vagas em cursos técnicos de graça

Imagem - Inscrições abertas para 3 mil vagas em cursos de qualificação do Senai

Inscrições abertas para 3 mil vagas em cursos de qualificação do Senai

Imagem - Associação abre cursos de graça voltados à população LGBTQIAPN+

Associação abre cursos de graça voltados à população LGBTQIAPN+

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

cursos es

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais