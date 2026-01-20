Senac abre oportunidades em cursos de graça no Sul do ES

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 11:44
O Senac está com inscrições abertas para cursos de graça na unidade de Cachoeiro de Itapemirim, município que fica no Sul do Espírito Santo. São nove opções de qualificação, distribuídas pelas áreas de beleza, comunicação, saúde, inovação e tecnologia, oferecidas por meio do Programa de Gratuidade, que garante o acesso à educação profissional de qualidade, sem nenhum custo, a quem mais precisa.
As inscrições para cada curso vão se encerrando à medida que as vagas forem preenchidas. Os interessados podem se inscrever no site do Senac-ES ou na Unidade de Educação Profissional em Cachoeiro de Itapemirim, que fica na Avenida Jones dos Santos Neves, 253, bairro Santo Antônio. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h.
No ato da matrícula, é necessário apresentar o CPF, a carteira de identidade (RG) e os comprovantes de residência e de escolaridade. Informações pelo telefone: (28) 3526-9350.
