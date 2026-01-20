Qualificação

Senac abre oportunidades em cursos de graça no Sul do ES

São nove opções para se qualificar; interessados podem se inscrever pela internet ou na unidade da instituição em Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 11:44

O Senac está com inscrições abertas para cursos de graça na unidade de Cachoeiro de Itapemirim, município que fica no Sul do Espírito Santo. São nove opções de qualificação, distribuídas pelas áreas de beleza, comunicação, saúde, inovação e tecnologia, oferecidas por meio do Programa de Gratuidade, que garante o acesso à educação profissional de qualidade, sem nenhum custo, a quem mais precisa.

As inscrições para cada curso vão se encerrando à medida que as vagas forem preenchidas. Os interessados podem se inscrever no site do Senac-ES ou na Unidade de Educação Profissional em Cachoeiro de Itapemirim, que fica na Avenida Jones dos Santos Neves, 253, bairro Santo Antônio. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h.

No ato da matrícula, é necessário apresentar o CPF, a carteira de identidade (RG) e os comprovantes de residência e de escolaridade. Informações pelo telefone: (28) 3526-9350.

Confira a relação dos cursos disponíveis

Depilador

Aulas : de 20 de janeiro a 18 de junho

: de 20 de janeiro a 18 de junho Carga horária: 160 horas (terça e quinta, das 13h às 17h)

160 horas (terça e quinta, das 13h às 17h) Requisitos: ensino fundamental completo e idade mínima de 16 anos

Oratória e Media Training

Aulas: de 3 de fevereiro a 13 de março

de 3 de fevereiro a 13 de março Carga horária: 60 horas (segunda a sexta, das 18h às 22h)

60 horas (segunda a sexta, das 18h às 22h) Requisitos: ensino médio incompleto e idade mínima de 18 anos

Liderança, Criatividade e Inovação

Aulas: de 26 a 29 de janeiro

de 26 a 29 de janeiro Carga horária: 16 horas (segunda a quinta, das 18h às 22h)

16 horas (segunda a quinta, das 18h às 22h) Requisitos: ensino fundamental incompleto e idade mínima de 18 anos

Comunicação Assertiva

Aulas: de 19 a 22 de janeiro

de 19 a 22 de janeiro Carga horária: 15 horas (segunda a quinta, das 18h às 22h)

15 horas (segunda a quinta, das 18h às 22h) Requisitos: ensino médio completo e idade mínima de 18 anos

Noções Básicas de Apoio ao Idoso: Introdução ao Cuidado Cotidiano

Aulas: de 26 a 31 de janeiro

de 26 a 31 de janeiro Carga horária : 20 horas (segunda a sexta, das 8h às 12h)

: 20 horas (segunda a sexta, das 8h às 12h) Requisitos: ensino fundamental completo e idade mínima de 18 anos

Automação de Processos e Tarefas com Inteligência Artificial

Aulas: de 26 a 30 de janeiro

de 26 a 30 de janeiro Carga horária: 20 horas (segunda a sexta, das 8h às 12h)

20 horas (segunda a sexta, das 8h às 12h) Requisitos: ensino fundamental incompleto e idade mínima de 16 anos

Pacote Office para o Ambiente Profissional

Aulas: de 21 de janeiro a 5 de fevereiro

de 21 de janeiro a 5 de fevereiro Carga horária: 48 horas (segunda a sexta, das 8h às 13h)

48 horas (segunda a sexta, das 8h às 13h) Requisitos: ensino fundamental incompleto e idade mínima de 15 anos

Assistente de Logística

Aulas: de 2 de fevereiro a 30 de abril

de 2 de fevereiro a 30 de abril Carga horária: 160 horas (segunda a sexta, das 19h às 22h)

160 horas (segunda a sexta, das 19h às 22h) Requisitos: ensino fundamental completo e idade mínima de 15 anos

Mídias Criativas com Inteligência Artificial (IA)

Aulas: de 22 a 30 de janeiro

de 22 a 30 de janeiro Carga horária: 20 horas (segunda, quinta e sexta, das 18h às 22h)

20 horas (segunda, quinta e sexta, das 18h às 22h) Requisitos: ensino fundamental incompleto e idade mínima de 16 anos

