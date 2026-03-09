Home
Cariacica promove mutirão de empregos nesta terça-feira (10)

Ação do município vai realizar entrevistas presenciais, além de oferecer serviços para microempreendedores individuais

Gabriela Maia

Estagiária / [email protected]

Publicado em 9 de março de 2026 às 12:50

Carteira de Trabalho, Emprego, profissão
Carteira de Trabalho, Emprego, profissão Crédito: Agência Brasil

A praça de Cariacica Sede recebe a ação Desenvolvimento na Praça, nesta terça-feira (10), das 8h às 13h. A iniciativa terá como destaque a oferta de empregos com entrevistas presenciais para preenchimento imediato de vagas em diversos setores, como logística, atacado e supermercados, promovida pela Prefeitura de Cariacica por meio da equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Semde).

A entrega do documento é obrigatória para manter a regularidade do CNPJ, inclusive para os MEIs que não registraram faturamento no último ano. A programação inclui ainda serviços da Agência de Microcrédito, Procon, Sala do Empreendedor e Simplifica Cariacica. A população também terá acesso a ofertas de estágio para estudantes dos ensinos médio e superior, cadastro no programa Jovem Aprendiz e inscrições para os cursos de qualificação do programa Cariacica Capacita.

