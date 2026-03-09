Oportunidades

Cariacica promove mutirão de empregos nesta terça-feira (10)

Ação do município vai realizar entrevistas presenciais, além de oferecer serviços para microempreendedores individuais

Gabriela Maia Estagiária / [email protected]

Publicado em 9 de março de 2026 às 12:50

Carteira de Trabalho, Emprego, profissão Crédito: Agência Brasil

A praça de Cariacica Sede recebe a ação Desenvolvimento na Praça, nesta terça-feira (10), das 8h às 13h. A iniciativa terá como destaque a oferta de empregos com entrevistas presenciais para preenchimento imediato de vagas em diversos setores, como logística, atacado e supermercados, promovida pela Prefeitura de Cariacica por meio da equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Semde).

Os interessados devem comparecer ao local portando um documento oficial com foto para se candidatar. Além das oportunidades de trabalho, a ação também oferece suporte aos microempreendedores individuais. Uma equipe realizará atendimentos para abertura, regularização e envio da Declaração Anual do Simples Nacional (DASN-SIMEI), serviço essencial, já que o prazo para a prestação de contas junto à Receita Federal termina no dia 31 de maio.

A entrega do documento é obrigatória para manter a regularidade do CNPJ, inclusive para os MEIs que não registraram faturamento no último ano. A programação inclui ainda serviços da Agência de Microcrédito, Procon, Sala do Empreendedor e Simplifica Cariacica. A população também terá acesso a ofertas de estágio para estudantes dos ensinos médio e superior, cadastro no programa Jovem Aprendiz e inscrições para os cursos de qualificação do programa Cariacica Capacita.

