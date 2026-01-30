Home
>
Economia (BR)
>
Desemprego cai para 5,1% em dezembro, o menor já registrado

Desemprego cai para 5,1% em dezembro, o menor já registrado

Ano de 2025 termina com recorde de carteira assinada e renda

Bruno de Freitas Moura – Repórter da Agência Brasil

Imagem de perfil de Agência Brasil

Agência Brasil

[email protected]

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 11:43

O Brasil registrou, no trimestre encerrado em dezembro, taxa de desocupação de 5,1%, a menor já registrada pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua.

Recomendado para você

Em depoimento, Ailton de Aquino sinalizou que isso seria anormal para um banco de médio porte; vídeos das oitivas foram tornados públicos por decisão do ministro Dias Toffoli, do STF

Master só tinha R$ 4 milhões em caixa antes da liquidação, diz diretor do BC à PF

Ano de 2025 termina com recorde de carteira assinada e renda

Desemprego cai para 5,1% em dezembro, o menor já registrado

Realocação de dinheiro no mundo  pode se aprofundar e chegar aos chamados ativos reais (imóveis, infraestrutura, recursos naturais e commodities). É uma janela interessante que se abre

Movimento que provoca recordes na Bolsa pode beneficiar ainda mais o Brasil e o ES

Observando os dados consolidados de 2025, a taxa anual de desocupação ficou em 5,6%, também a menor já registrada. O número de ocupados chegou a 103 milhões.

Carteira de trabalho digital
Carteira de trabalho digital Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ano passado também registrou recorde na renda média mensal do trabalhador, que atingiu R$ 3.560, um aumento de 5,7% (ou R$ 192) na comparação com 2024.

O número de carteira assinada no ano também foi o mais alto já registrado: 38,9 milhões de pessoas, expansão de 1 milhão na comparação com o ano anterior.

Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (30) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Leia mais

Imagem - ES encerra 2025 com criação de 13.816 vagas de emprego formais

ES encerra 2025 com criação de 13.816 vagas de emprego formais

Na taxa anual, o Brasil registrou os seguintes contingentes:

  • Desocupados: 6,2 milhões de pessoas, queda de cerca de 1 milhão (-14,5%) na comparação com 2024; 
  • Empregados da iniciativa privada sem carteira assinada: 13,8 milhões (queda de 0,8% ante 2024); 
  • Trabalhadores domésticos: 5,7 milhões (-4,4%); 
  • Conta própria: 26,1 milhões – o maior já registrado.

A taxa anual de informalidade passou de 39%, em 2024, para 38,1% em 2025. De acordo com a coordenadora da pesquisa, Adriana Beringuy, esse percentual é “valor relevante”, e reflete característica estrutural do mercado de trabalho brasileiro.

“A composição e dinâmica da população ocupada ainda é bastante dependente da informalidade, sobretudo, devido à grande participação de trabalhadores no comércio e em segmentos de serviços mesmos complexos”, avalia.

Pnad

A pesquisa do IBGE apura o comportamento no mercado de trabalho para pessoas com 14 anos ou mais e leva em conta todas as formas de ocupação, seja com ou sem carteira assinada, temporário e por conta própria, por exemplo.

Pelos critérios do instituto, só é considerada desocupada a pessoa que efetivamente procurou uma vaga 30 dias antes da pesquisa. São visitados 211 mil domicílios em todos os estados e no Distrito Federal.

A maior taxa de desocupação já registrada na série iniciada em 2012 foi de 14,9%, atingida em dois períodos: nos trimestres móveis encerrados em setembro de 2020 e em março de 2021, ambos durante a pandemia de covid-19.

Caged

A Pnad é divulgada no dia seguinte a outro indicador de comportamento do mercado de trabalho, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), elaborado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e que acompanha apenas o cenário de empregados com carteira assinada.

De acordo com o Caged, dezembro apresentou saldo negativo de 618 mil vagas formais. No entanto, no consolidado de 2025, o balanço ficou positivo em quase 1,28 milhões de postos com carteira assinada. 

LEIA MAIS 

CLT ontem, PJ hoje: o que muda na vida do trabalhador

Mercado de trabalho em 2026: entre promessas, cautela e velhas certezas

Precisamos reconhecer as mudanças do trabalho e agir antes que seja tarde

Compliance trabalhista protege a empresa e o trabalhador

Quais são os direitos do trabalhador que é demitido?

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais