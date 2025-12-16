Alberto Nemer Neto
Advogado trabalhista, coordenador do curso de especialização em Direito do Trabalho da FDV e torcedor fervoroso do Botafogo. Neste espaço, oferece uma visão crítica e abrangente para desmistificar os conceitos trabalhistas e promover um entendimento mais profundo das dinâmicas legais das relações de trabalho

Compliance trabalhista protege a empresa e o trabalhador

2025 evidenciou uma mudança no perfil das demandas trabalhistas. Os litígios mais complexos deixaram de girar apenas em torno de verbas tradicionais e passaram a envolver clima organizacional, assédio, saúde mental e responsabilidade da liderança

Vitória
Publicado em 16/12/2025 às 03h20


