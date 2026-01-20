Cássio Moro
Cássio Moro
É juiz do Trabalho, doutorando em economia, mestre em Processo, especialista em Direito do Trabalho e economista. Professor de graduação e pós-graduação da FDV. Neste espaço, busca fazer uma análise moderna, crítica e atual do mercado e do Direito do Trabalho

Mercado de trabalho em 2026: entre promessas, cautela e velhas certezas

A única coisa realmente previsível é que o trabalhador continuará ganhando menos do que merece, o pequeno empresário seguirá operando com margens apertadíssimas, e as grandes empresas encerrarão o período com recordes de lucro

Publicado em 20/01/2026 às 04h00


