Direito trabalhista

Quais são os direitos do trabalhador que é demitido?

Os valores referentes à rescisão do contrato de trabalho vão depender motivo da demissão; veja o que diz um especialista no assunto

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 09:01

A demissão sem justa causa é uma das formas mais comuns de desligamento quando a empresa decide romper o vínculo com um empregado. Embora o empregador não tenha a obrigação de justificar o porquê do fim do contrato, é preciso cumprir com certas obrigações para garantir os direitos do trabalhador. Mas o que o colaborador recebe ao ser demitido?

O especialista em Direito do Trabalho, Dilson Carvalho, os direitos vão depender do motivo da demissão. Isso porque a palavra 'demitido' pode ter quatro significados financeiros distintos.

