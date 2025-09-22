Quais são os direitos de quem pede demissão do trabalho? Entenda

O trabalhador que está insatisfeito no empregou ou que encontra uma oportunidade melhor precisa tomar a decisão de pedir demissão. Mas, quando chega esse momento, o que gera mais dúvidas é em relação a quais são seus direitos caso venha, realmente, a encerrar o contrato de trabalho. Saber disso é essencial para planejar os próximos passos da carreira profissional.