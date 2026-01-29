Home
>
Economia do ES
>
ES encerra 2025 com criação de 13.816 vagas de emprego formais

ES encerra 2025 com criação de 13.816 vagas de emprego formais

De janeiro a dezembro, os setores que mais geraram oportunidades para os moradores do Espírito Santo foram comércio e serviços

Leticia Orlandi

Repórter / [email protected]

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 17:21

Carteira de Trabalho, Emprego, profissão
O Estado conta com 923.196 trabalhadores com carteira assinada. Crédito: Agência Brasil

O Espírito Santo fechou 2025 com saldo positivo de 13.816 postos de trabalho com carteira assinada. O número é resultado de 580.363 admissões contra 566.547 desligamentos de janeiro a dezembro. Em geral, o Estado conta com 923.196 trabalhadores com carteira assinada.

Recomendado para você

De janeiro a dezembro, os setores que mais geraram oportunidades para os moradores do Espírito Santo foram comércio e serviços

ES encerra 2025 com criação de 13.816 vagas de emprego formais

No ano passado, a empresa produziu 15,11 milhões de toneladas de pelotas e finos de minério, embarcadas em 140 navios pelo terminal de Ubu

Samarco atinge produção recorde de pelotas de minério após retomada

Cerimônia de abertura de capital da instituição financeira fundada no Espírito Santo foi realizada nesta quinta-feira (29), em Nova York

'É o começo de um novo capítulo', diz CEO após PicPay abrir capital nos EUA

Ao comparar com o resultado do ano anterior, o Estado gerou menos postos formais em 2025. Em 2024, o saldo havia sido de 35.056 novas vagas.

As contratações se concentraram nos setores de serviços e comércio, com 8.459 e 5.024 postos, respectivamente. Na indústria, o saldo de contratações foi de 959 e na agropecuária, 43. O setor de construção foi o único que teve resultado negativo, com fechamento de 669 vagas.

Ainda de janeiro a dezembro, o salário médio de contratação no Espírito Santo foi de R$ 2.124,29. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado pelo Ministério do Trabalho nesta quinta-feira (29).

Fechamento de postos em dezembro

Só em dezembro, foram fechados 9.972 postos de trabalho formais no Espírito Santo. O número é resultado de 34.437 admissões e 44.409 desligamentos. 

O setor de serviços liderou o fechamento, com redução de 4.715 postos de trabalho. Em seguida, veio a indústria, como 2.297 vagas formais a menos. O setor de comércio fechou outros 844 postos, a construção encerrou 1.647 e a agropecuária, 469.

LEIA MAIS 

ES tem mais de 5.880 vagas de emprego nesta segunda-feira (26)

Hospital ‘São Lucas’ realiza mutirão de emprego neste sábado (24)

Hospital Santa Rita abre mais de 70 vagas de emprego no ES

Confira as 5.540 vagas de emprego abertas no ES nesta segunda-feira (12)

Frisa, Cacau Show e outras seis empresas abrem vagas de emprego no norte do ES

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais