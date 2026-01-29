Dados do Caged

ES encerra 2025 com criação de 13.816 vagas de emprego formais

De janeiro a dezembro, os setores que mais geraram oportunidades para os moradores do Espírito Santo foram comércio e serviços

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 17:21

O Estado conta com 923.196 trabalhadores com carteira assinada. Crédito: Agência Brasil

O Espírito Santo fechou 2025 com saldo positivo de 13.816 postos de trabalho com carteira assinada. O número é resultado de 580.363 admissões contra 566.547 desligamentos de janeiro a dezembro. Em geral, o Estado conta com 923.196 trabalhadores com carteira assinada.

Ao comparar com o resultado do ano anterior, o Estado gerou menos postos formais em 2025. Em 2024, o saldo havia sido de 35.056 novas vagas.

As contratações se concentraram nos setores de serviços e comércio, com 8.459 e 5.024 postos, respectivamente. Na indústria, o saldo de contratações foi de 959 e na agropecuária, 43. O setor de construção foi o único que teve resultado negativo, com fechamento de 669 vagas.

Ainda de janeiro a dezembro, o salário médio de contratação no Espírito Santo foi de R$ 2.124,29. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado pelo Ministério do Trabalho nesta quinta-feira (29).

Fechamento de postos em dezembro

Só em dezembro, foram fechados 9.972 postos de trabalho formais no Espírito Santo. O número é resultado de 34.437 admissões e 44.409 desligamentos.

O setor de serviços liderou o fechamento, com redução de 4.715 postos de trabalho. Em seguida, veio a indústria, como 2.297 vagas formais a menos. O setor de comércio fechou outros 844 postos, a construção encerrou 1.647 e a agropecuária, 469.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta