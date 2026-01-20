Home
Hospital 'São Lucas' realiza mutirão de emprego neste sábado (24)

Hospital ‘São Lucas’ realiza mutirão de emprego neste sábado (24)

Iniciativa tem como objetivo agilizar o processo seletivo e oferecer oportunidades de trabalho para profissionais de vários níveis de escolaridade

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 15:27

Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), o antigo São Lucas, em Vitória
Crédito: Vinicius Zagoto

O Hospital Estadual de Urgência e Emergência, antigo São Lucas, em Vitória, vai realizar um Mutirão do Emprego no próximo sábado, dia 24 de janeiro. A iniciativa tem como objetivo agilizar o processo seletivo e oferecer oportunidades de trabalho para profissionais de vários níveis de escolaridade, conforme informações da instituição.

As vagas serão disponibilizadas para os seguintes cargos:

  • Enfermeiro
  • Técnico de enfermagem
  • Auxiliar administrativo
  • Auxiliar de serviços gerais 

Não é necessário ter experiência. Também há oportunidades para pessoas com deficiência (pcd). Além da possibilidade de contratação imediata, também será feito o cadastro de reserva para futuras oportunidades.

Os candidatos ao cargo de técnico de enfermagem precisam ter curso técnico completo, com registro ativo no Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo (Coren-ES).

A exigência se inscrever na função de auxiliar administrativo é ter ensino médio completo, facilidade para lidar com o público e disponibilidade para trabalhar por escala, incluindo finais de semana e feriados.

Onde vai ser o mutirão

O mutirão será realizado no dia 24 de janeiro, no Ambulatório do hospital, com distribuição de senhas a partir das 7h30. Os atendimentos vão começar às 8h. Todos os profissionais que estiverem na fila serão atendidos. 

Para participar, os profissionais devem realizar previamente o cadastro no site www.evangelicovv.com.br, clicar no link “Trabalhe Conosco” e comparecer ao mutirão munidos de CPF e documento com foto.

A coordenadora do setor de Recursos Humanos do Hospital São Lucas, Danielly Tozetti, explica que os candidatos passarão pelas etapas do processo seletivo durante o atendimento e receberão, no decorrer da próxima semana, a informação sobre a aprovação ou não na vaga pretendida.

“Nosso objetivo com o mutirão é ampliar o quadro de funcionários, agilizar as contratações e também tornar mais fácil o caminho para quem deseja trabalhar conosco”, ressalta.

