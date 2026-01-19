Oportunidades

ES tem mais de 5.760 vagas de emprego nesta segunda-feira (19)

Há postos para agente de coleta supervisor, ajudante de obras, amarrador de embarcações, auxiliar de doceiro, auxiliar de produção, conferente de logística, frentista, entre outras chances

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 10:46

Vaga de trabalho para operador de empilhadeira Crédito: Freepik

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 5.767 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (19). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.

Sine de Vila Velha

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping, das 8h às 17h.

Vagas: 506. Há oportunidades para ajudante de estruturas metálicas, analista fiscal, atendente de lojas, auxiliar nos serviços de alimentação, frentista, promotor de vendas, vendedor de comércio varejista, entre outras chances. Veja as vagas.

Agência do Trabalhador de Cariacica

Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar o processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 1.177, sendo 241 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para operador de caixa, atendente, motorista, balconista, entre outros postos. Veja as vagas.

Sine da Serra

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 1.377. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de cozinha, ajudante de obras, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de estoque, auxiliar de limpeza, camareiro de hotel, impressor de plásticos, montador de andaimes, operador de caixa, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Vitória

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 434. Há oportunidades para ajudante de cozinha, assistente administrativo, atendente de padaria, estoquista, garçom, merendeiro, profissional de educação física na saúde, entre outras chances. Para verificar as oportunidades do Sine de Vitória, é necessário utilizar o filtro disponível na página. Veja as vagas.

Sine de Cariacica

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica, das 8h às 17h

Vagas: 787. Há oportunidades para agente de coleta supervisor, ajudante de motorista, ajudante de obras, amarrador de embarcações, auxiliar de doceiro, auxiliar de produção, auxiliar de logística, conferente de logística, frentista, motorista auxiliar, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Anchieta

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 56. Há oportunidades para armador, servente de obras, carpinteiro, soldador de eletrodo revestido, motorista de caminhão, montador de estruturas metálicas, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Cachoeiro de Itapemirim

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141, Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 91. Há oportunidades para alinhador de veículos, borracheiro de automóveis, copeiro de hospital, eletricista de automóveis, polidor de mármore, supervisor de logística, entre outros postos. Veja as vagas.

Agência do Trabalhador de Mararataízes

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel, nº 1489, Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.

Vagas: 39 Há oportunidades para ajudante de cozinha, auxiliar de cozinha, chapeiro de lanchonete, farmacêutico, pizzaiolo, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Aracruz

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria, 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 397. Há oportunidades para ajudante de reflorestamento, analista de testes pleno, auxiliar de serviços gerais, caldeireiro betun, carpinteiro, cozinheira escolar, encanador industrial, soldador TG/ER, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Linhares

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, no Center Norte Conceição, que fica na Rua Florentino Avidos, no bairro Conceição.

Vagas: 197. Há oportunidades para soldador TIG/ER tubulação, auxiliar de logística, ajudante de obras, auxiliar de limpeza, caldeireiro, operador de máquina costal, auxiliar de serviços gerais, estoquista, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de São Mateus

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 545. Há oportunidades para atendente de frios, ajudante de cozinha, armador de ferros, ajudante de obras, atendente de delivery, balconista de açougue, motorista cegonheiro, modelista, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Barra de São Francisco

Como se candidatar: os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: currí[email protected] com o número de CPF.

Vagas: 6. Há oportunidades para operador de caixa, vendedor, assistente de almoxarife, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Colatina

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Av. Getúlio Vargas, 98, Centro.

Vagas: 31. Há oportunidades para ajudante de obras, pedreiro, pintor de obras, técnico de sistema de automação industrial, técnico em segurança do trabalho, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Nova Venécia

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.

Vagas: 151. Há oportunidades para ajudante instalador de som e acessórios de veículos, auxiliar de armazenamento, eletricista de instalações de veículos, instalador de gesso, operador de empilhadeira, técnico de automação, entre outras chances. Veja as vagas.

