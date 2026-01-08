Oportunidades

Frisa, Cacau Show e outras seis empresas abrem vagas de emprego no norte do ES

Chances estão nas cidades de Linhares, Aracruz e Colatina. Quem quer participar do processo seletivo deve fazer o cadastro na página de carreira das organizações

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 13:59

Suzano, fábrica de celulose em Aracruz Crédito: Carlos Alberto Silva

Oito indústrias do Norte do Espírito Santo estão com vagas de emprego abertas para profissionais de todos os níveis de escolaridade. As chances estão em Linhares, Aracruz e Colatina.

Para participar dos processos seletivos, os candidatos devem fazer o cadastro na página de carreira das indústrias. É bom lembrar que as oportunidades podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Veja abaixo as companhias que estão contratando:

Brinox

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreiras da empresa.

Vagas: para Linhares

para Linhares Analista da qualidade

Jovem Aprendiz

Almoxarife

Atendente de Loja

Auxiliar de produção

Cacau Show

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreiras da empresa.

Vagas: para Linhares

para Linhares Assistente de logística

Auxiliar de produção

Líder de loja - Linhares

Oficial de manutenção predial

Soldador

Fibracem

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreiras da empresa.

Vagas: para Linhares

para Linhares Auxiliar de logística

Soldador

Operador de máquinas e estamparia

Inspetor de qualidade

Auxiliar de produção e montagens

Líder de produção (injeção)

Auxiliar de infeção

Frisa

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreiras da empresa.

Vagas: para Colatina

para Colatina Repositor / atendente

Auxiliar de indústria

Motorista

Assistente de recursos humanos

Analista de Recursos humanos

Mecânico industrial

Auxiliar de almoxarifado

Auxiliar de obras

Técnico de refrigeração

Ajudante de motorista

Operador de caixa

Vigia

Auxiliar de caldeira

Eletricista industrial

Auxiliar de higienização

Pintor automotivo

Mecânico automotivo

Manobrista

Imetame

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreiras da empresa. Todas para Aracruz.

IMETAME LOGÍSTICA PORTO

Desenhista elétrico

Assistente de produção

Soldador

Caldeireiro

Operador de equipamento (bomba lança)

Operador de equipamento (pá carregadeira)

Operador de equipamento (central de concreto)

Operador de equipamento (betoneira)

Mecânico

Assistente técnico

Técnico de segurança do trabalho

Marinheiro de máquinas

Eletricista automotivo

Mecânico diesel

Assistente de produção

Carpinteiro

Pedreiro

IMETAME METALMECÂNICA

Técnico de meio ambiente

Técnico de programação de sistemas

Assistente administrativo

Operador de guindaste

Motorista carreteiro

Técnico de segurança do trabalho

Sinaleiro rigger

Técnico de qualidade

Soldador

Técnico lanterneiro e pintor automotivo

Assistente técnico (elétrica)

Motorista (operador de equipamentos)

Eletricista (paradas)

Assistente técnico (planejamento de paradas)

Almoxarife

Mecânico diesel

IMETAME ENERGIA

Mecânico - sonda perfuração / produção/ onshore

Técnico (elétrica / automação) termelétrica

Técnico (elétrica) - termelétrica

Técnico (mecânica) termelétrica

Encarregado de manutenção - termelétrica

Eletricista termelétrica

IMETAME MONTE SERRAT

Operador (fio diamantado)

Assistente de produção

PEDRAS ESTRUTURAIS

Operador de britador

Operador de carregadeira

Auxiliar de produção

Suzano

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreiras da empresa.

Vaga: para Aracruz

para Aracruz Instrumentista manutenção - linhas de fibras

Tocantins (fabricante de embalagens)

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreiras da empresa.

Vagas: para Linhares

para Linhares Auxiliar de construção civil

Auxiliar de produção

Vagas para pcd

Weg

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreiras da empresa.

Vagas: para Linhares

para Linhares Ajudante de produção

Ajudante de produção pcd

