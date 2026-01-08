Home
Frisa, Cacau Show e outras seis empresas abrem vagas de emprego no norte do ES

Chances estão nas cidades de Linhares, Aracruz e Colatina. Quem quer participar do processo seletivo deve fazer o cadastro na página de carreira das organizações

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 13:59

Suzano
Suzano, fábrica de celulose em Aracruz Crédito: Carlos Alberto Silva

Oito indústrias do Norte do Espírito Santo estão com vagas de emprego abertas para profissionais de todos os níveis de escolaridade. As chances estão em Linhares, Aracruz e Colatina.

Para participar dos processos seletivos, os candidatos devem fazer o cadastro na página de carreira das indústrias. É bom lembrar que as oportunidades podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Veja abaixo as companhias que estão contratando:

Brinox

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreiras da empresa. 

  • Vagas: para Linhares
  • Analista da qualidade 
  • Jovem Aprendiz 
  • Almoxarife
  • Atendente de Loja 
  • Auxiliar de produção

Cacau Show

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreiras da empresa. 

  • Vagas: para Linhares
  • Assistente de logística
  • Auxiliar de produção
  • Líder de loja - Linhares
  • Oficial de manutenção predial
  • Soldador

Fibracem

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreiras da empresa. 

  • Vagas: para Linhares
  • Auxiliar de logística
  • Soldador
  • Operador de máquinas e estamparia
  • Inspetor de qualidade
  • Auxiliar de produção e montagens
  • Líder de produção (injeção)
  • Auxiliar de infeção

Frisa

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreiras da empresa. 

  • Vagas: para Colatina
  • Repositor / atendente
  • Auxiliar de indústria
  • Motorista
  • Assistente de recursos humanos
  • Analista de Recursos humanos
  • Mecânico industrial
  • Auxiliar de almoxarifado
  • Auxiliar de obras
  • Técnico de refrigeração
  • Ajudante de motorista
  • Operador de caixa
  • Vigia
  • Auxiliar de caldeira
  • Eletricista industrial
  • Auxiliar de higienização
  • Pintor automotivo
  • Mecânico automotivo
  • Manobrista

Imetame

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreiras da empresa. Todas para Aracruz.

  • IMETAME LOGÍSTICA PORTO
  • Desenhista elétrico
  • Assistente de produção
  • Soldador
  • Caldeireiro
  • Operador de equipamento (bomba lança)
  • Operador de equipamento (pá carregadeira)
  • Operador de equipamento (central de concreto)
  • Operador de equipamento (betoneira)
  • Mecânico
  • Assistente técnico
  • Técnico de segurança do trabalho
  • Marinheiro de máquinas
  • Eletricista automotivo
  • Mecânico diesel
  • Assistente de produção
  • Carpinteiro
  • Pedreiro

  • IMETAME METALMECÂNICA
  • Técnico de meio ambiente
  • Técnico de programação de sistemas
  • Assistente administrativo
  • Operador de guindaste
  • Motorista carreteiro
  • Técnico de segurança do trabalho
  • Sinaleiro rigger
  • Técnico de qualidade
  • Soldador
  • Técnico lanterneiro e pintor automotivo
  • Assistente técnico (elétrica)
  • Motorista (operador de equipamentos)
  • Eletricista (paradas)
  • Assistente técnico (planejamento de paradas)
  • Almoxarife
  • Mecânico diesel

  • IMETAME ENERGIA
  • Mecânico - sonda perfuração / produção/ onshore
  • Técnico (elétrica / automação) termelétrica
  • Técnico (elétrica) - termelétrica
  • Técnico (mecânica) termelétrica
  • Encarregado de manutenção - termelétrica
  • Eletricista termelétrica

  • IMETAME MONTE SERRAT
  • Operador (fio diamantado)
  • Assistente de produção

  • PEDRAS ESTRUTURAIS
  • Operador de britador
  • Operador de carregadeira
  • Auxiliar de produção

Suzano

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreiras da empresa. 

  • Vaga: para Aracruz
  • Instrumentista manutenção - linhas de fibras

Tocantins (fabricante de embalagens)

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreiras da empresa. 

  • Vagas: para Linhares
  • Auxiliar de construção civil
  • Auxiliar de produção
  • Vagas para pcd

Weg

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreiras da empresa. 

  • Vagas: para Linhares
  • Ajudante de produção
  • Ajudante de produção pcd
Confira dicas para aproveitar o potencial das redes sociais para conseguir emprego e sondar vagas no mercado de trabalho

