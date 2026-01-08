Frisa, Cacau Show e outras seis empresas abrem vagas de emprego no norte do ES

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 13:59
Oito indústrias do Norte do Espírito Santo estão com vagas de emprego abertas para profissionais de todos os níveis de escolaridade. As chances estão em Linhares, Aracruz e Colatina.
Para participar dos processos seletivos, os candidatos devem fazer o cadastro na página de carreira das indústrias. É bom lembrar que as oportunidades podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Veja abaixo as companhias que estão contratando:
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreiras da empresa. Todas para Aracruz.
