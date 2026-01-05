Oportundades

ES tem mais de 5.400 vagas de emprego nesta segunda-feira (5)

Hápostgos para açougueiro, ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de obras, atendente de posto de gasolina, atendente do setor de frios e laticínios, camareira de hotel, churrasqueiro, garçom, entre outras chances

A primeira semana do ano começa com 5.432 vagas de emprego e estágio nesta segunda-feira (5) nas agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo. Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.

Sine de Vila Velha

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping, das 8h às 17h.

Vagas: 274. Há oportunidades para acabador de mármore e granito, auxiliar de armazenamento, chefe de serviço de limpeza, conferente de logística, instalador de equipamentos de comunicação, zelador, entre outras chances. Veja as vagas.

Agência do Trabalhador de Cariacica

Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar o processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 845, sendo 235 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para manobrista, cuidador de idosos, vendedor, atendente, mecânico, conferente pcd, entre outros postos. Veja as vagas.

Sine da Serra

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 1.645. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de obras, atendente de posto de gasolina, atendente do setor de frios e laticínios, camareira de hotel, churrasqueiro, garçom, montador de andaimes, pedreiro, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Vitória

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 1.009. Há oportunidades para ajudante de açougueiro, alinhador de direção, assistente administrativo pcd, babá, eletricista auxiliar, mecânico de manutenção de máquina industrial, motorista de automóveis, entre outras chances. Para verificar as oportunidades do Sine de Vitória, é necessário utilizar o filtro disponível na página. Veja as vagas.

Sine de Cariacica

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica, das 8h às 17h

Vagas: 669 Há oportunidades para ajudante de estruturas metálicas, armador de ferros, atendente do setor de frios, auxiliar de limpeza, auxiliar operacional de logística, carpinteiro, cuidador de pessoas idosas, encanador, operador de caixa, entre outras chances. Veja as vagas.

Agência do Trabalhador de Marataízes

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel, nº 1489, Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.

Vagas: 74. Há oportunidades para ajudante de cozinha, alimentador de linha de produção, atendente balconista, estoquista, mecânico de motor a diesel, técnico de tratamento de leite e laticínios, vendedor interno, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Aracruz

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria, 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 152. Há oportunidades para assistente de produção, caldeireiro, eletricista de manutenção, mecânico, pintor escalador, soldador, supervisor de manutenção de redes, vigilante, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Linhares

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, no Center Norte Conceição, que fica na Rua Florentino Avidos, no bairro Conceição.

Vagas: 99. Há oportunidades para ajudante de obras, auxiliar administrativo, promotor de vendas, técnico de estradas, separador de estoque, oficial pleno, motorista de caminhão basculante, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de São Mateus

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 482. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, atendente de padaria, auxiliar de obras, bombeiro hidráulico, calceteiro, caldeireiro, encarregado de obras, mestre em soldagem, mecânico de equipamentos industriais, operador de produção, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Colatina

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Av. Getúlio Vargas, 98, Centro.

Vagas: 20. Há oportunidades para acabador de mármore e granito, agente de pátio, ajudante de polimento, cortador de pedras,, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Nova Venécia

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.

Vagas: 163. Há oportunidades para armador de estrutura de concreto armado, auxiliar de escritório pcd, eletricista de instalações de veículos, encanador de redes, mecânico, operador de empilhadeira, operador volante, pedreiro, entre outras chances. Veja as vagas.

