Comércio e serviços voltam a liderar geração de emprego no ES em novembro

Comércio e serviços voltam a liderar geração de emprego no ES em novembro

Estado fechou o mês com um saldo positivo de 1.009 empregos gerados, conforme dados divulgados nesta terça-feira (30)

Gabriela Maia

Estagiária / [email protected]

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 18:22

Carteira de Trabalho e previdência social
Comércio gerou 1.579 novos postos de trabalho em novembro Crédito: Fernando Madeira

Espírito Santo teve um desempenho positivo em novembro com o aumento do número de trabalhadores formais registrados com carteira assinada. Os dados do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) foram divulgados nesta quinta-feira (30) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Em novembro, o Estado teve um total de 41.395 admissões e 40.386 desligamentos. Essa movimentação no mercado de trabalho representou um saldo positivo de 1.009 empregos gerados. O Espírito Santo apresentou crescimento em três dos cinco grandes grupamentos de atividades econômicas avaliados pelo levantamento.

Esse número representa uma recuperação em relação a outubro, quando houve o fechamento de 296 postos de trabalho no Estado, resultado de 49.017 admissões contra 49.313 desligamentos.

Os destaques do mercado foram os setores de comércio, que gerou 1.579 novos postos, e serviços, com 732 empregos, impulsionados pelo período da Black Friday e das festas de fim de ano. Em contrapartida, a indústria finalizou o mês com saldo negativo, com redução de 800 postos formais. Em seguida, vieram a construção e a agropecuária, que também reduziram o número de empregados, com saldos negativos 489 e 13 postos, respectivamente.

No Estado, a maior parte das novas vagas com carteira assinada criadas em novembro foram ocupadas por mulheres, totalizando 1.129 novos postos. Já o saldo final mostra que os postos ocupados por homens tiveram um saldo negativo, com menos 120 homens empregados em postos formais.

Os dados também apontam que a faixa etária que mais foi admitida em postos formais foram trabalhadores entre 18 a 24 anos. Além disso, profissionais com ensino médio completo foram os mais contratados (26.841), tendo saldo de 795 vagas. Em contrapartida, profissionais com ensino superior completo representaram 2.722 contratações, mas com perda de 327 postos.

Em novembro, entre os municípios da Grande VitóriaVila Velha liderou os números com um saldo de 206 novos postos na cidade. Em seguida, apareceram Cariacica (129) e Serra (36). Vitória encerrou o mês com saldo negativo de 8 postos formais.

