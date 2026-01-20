Vitória

Hospital Santa Rita abre mais de 70 vagas de emprego no ES

Tem oportunidades para áreas operacional, assistencial, manutenção, farmácia e atendimento; interessados podem fazer o cadastro na internet

O Hospital Santa Rita está com 77 vagas de emprego abertas em Vitória. Os interessados podem cadastrar os currículos no site da instituição pelo endereço www.santarita.org.br.

Os profissionais recebem como benefícios convênios médico e odontológico, alimentação (café da manhã e almoço), vale transporte, seguro de vida, Wellhub (desconto em academias), Programa de Participação e Desempenho, convênio com clube SESC, Centro de Vivência (bem-estar no dia a dia) e Prêmio Assiduidade - um cartão com valor de bonificação para quem cumpre as regras previstas no Programa.

As oportunidades são destinadas a profissionais de vários níveis de escolaridade, incluindo pessoas com deficiência ou reabilitadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Confira as oportunidades

Vagas exclusivas para PCDs

Ajudante cozinha (1)

Auxiliar arquivos e prontuário (1)

Auxiliar de manutenção (1)

Copeira (1)

Recepcionista (2)

Técnico enfermagem (1)

Auxiliar de apoio administrativo (1)

Vagas operacionais

Auxiliar de limpeza (8)

Ajudante de cozinha (2)

Camareira (3)

Copeira (10)

Vagas assistenciais - enfermagem

Enfermeiro especialista oncologia (1)

Enfermeiro Unidades de Internação (1)

Técnicos de enfermagem unidades de internação (19)

Técnicos de enfermagem UTI (2)

Vagas manutenção

Analista de planejamento controle manutenção (1)

Técnico de facilities (1)

Técnico de refrigeração (4)

Auxiliar de manutenção (1)

Farmácia

Farmacêutico (1)

Auxiliar de farmácia (3)

Atendimento

Recepcionista (7)

Assistente apoio central de guias (2)

Assistente gestão de leitos (1)

Auxiliar de refrigeração (1)

Eletricista (1)

