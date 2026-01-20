Hospital Santa Rita abre mais de 70 vagas de emprego no ES

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 12:44
O Hospital Santa Rita está com 77 vagas de emprego abertas em Vitória. Os interessados podem cadastrar os currículos no site da instituição pelo endereço www.santarita.org.br.
Os profissionais recebem como benefícios convênios médico e odontológico, alimentação (café da manhã e almoço), vale transporte, seguro de vida, Wellhub (desconto em academias), Programa de Participação e Desempenho, convênio com clube SESC, Centro de Vivência (bem-estar no dia a dia) e Prêmio Assiduidade - um cartão com valor de bonificação para quem cumpre as regras previstas no Programa.
As oportunidades são destinadas a profissionais de vários níveis de escolaridade, incluindo pessoas com deficiência ou reabilitadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
