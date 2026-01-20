Home
>
Empregos
>
Hospital Santa Rita abre mais de 70 vagas de emprego no ES

Hospital Santa Rita abre mais de 70 vagas de emprego no ES

Tem oportunidades para áreas operacional, assistencial, manutenção, farmácia e atendimento; interessados podem fazer o cadastro na internet

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 12:44

Hospital Santa Rita
Hospital Santa Rita Crédito: Ricardo Medeiros

O Hospital Santa Rita está com 77 vagas de emprego abertas em Vitória. Os interessados podem cadastrar os currículos no site da instituição pelo endereço www.santarita.org.br.

Recomendado para você

Tem oportunidades para áreas operacional, assistencial, manutenção, farmácia e atendimento; interessados podem fazer o cadastro na internet

Hospital Santa Rita abre mais de 70 vagas de emprego no ES

São nove opções para se qualificar; interessados podem se inscrever pela internet ou na unidade da instituição em Cachoeiro de Itapemirim

Senac abre oportunidades em cursos de graça no Sul do ES

Oportunidades são para trabalhar em empresas dos setores de Logística, Comércio e Varejo. Interessados devem enviar o currículo por e-mail

Mais de 500 oportunidades de emprego abertas em Viana

Os profissionais recebem como benefícios convênios médico e odontológico, alimentação (café da manhã e almoço), vale transporte, seguro de vida, Wellhub (desconto em academias), Programa de Participação e Desempenho, convênio com clube SESC, Centro de Vivência (bem-estar no dia a dia) e Prêmio Assiduidade - um cartão com valor de bonificação para quem cumpre as regras previstas no Programa.

As oportunidades são destinadas a profissionais de vários níveis de escolaridade, incluindo pessoas com deficiência ou reabilitadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Confira as oportunidades

Vagas exclusivas para PCDs

  • Ajudante cozinha (1)
  • Auxiliar arquivos e prontuário (1)
  • Auxiliar de manutenção (1)
  • Copeira (1)
  • Recepcionista (2)
  • Técnico enfermagem (1)
  • Auxiliar de apoio administrativo  (1)

Vagas operacionais

  • Auxiliar de limpeza (8)
  • Ajudante de cozinha  (2)
  • Camareira (3)
  • Copeira (10)

Vagas assistenciais - enfermagem

  • Enfermeiro especialista oncologia  (1)
  • Enfermeiro Unidades de Internação  (1)
  • Técnicos de enfermagem unidades de internação  (19)
  • Técnicos de enfermagem UTI (2)

Vagas manutenção

  • Analista de planejamento controle manutenção (1)
  • Técnico de facilities (1)
  • Técnico de refrigeração (4)
  • Auxiliar de manutenção (1)

Farmácia

  • Farmacêutico (1)
  • Auxiliar de farmácia  (3)

Atendimento

  • Recepcionista  (7)
  • Assistente apoio central de guias (2)
  • Assistente gestão de leitos (1)
  • Auxiliar de refrigeração (1)
  • Eletricista (1)
Conheça aplicativos bem fáceis de serem usados para elaborar um currículo campeão

LEIA MAIS SOBRE OPORTUNIDADES

17 concursos e seleções abertos com salários de até R$ 37 mil no ES

Mais de 500 oportunidades de emprego abertas em Viana

ES tem mais de 5.760 vagas de emprego nesta segunda-feira (19)

Aberta a temporada de oportunidades de emprego no verão

Secretaria de Saúde do ES abre seleção com salários de até R$ 12 mil

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais