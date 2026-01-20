17 concursos e seleções abertos com salários de até R$ 37 mil no ES

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 10:50
Pelo menos 17 concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo e reúnem mais de 1.200 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em prefeituras, instituições de ensino, entre outros órgãos.
O salário pode chegar a R$ 37 mil no concurso para juiz substituto do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que abrange os Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Os interessados podem se inscrever até o dia 22 de janeiro. Ao todo, são oferecidas 27 vagas para juiz federal substituto. Os candidatos precisam ter curso superior em Direito, três anos em atividade jurídica e habilitação no Exame Nacional da Magistratura.
A Secretaria de Justiça do Espírito Santo (Sejus) vai abrir processo seletivo simplificado para monitor de ressocialização prisional em designação temporária. A remuneração é de R$ 5.151,17. O candidato precisa ter o ensino médio ou profissionalizante e carteira de habilitação na categoria B ou superior. Os interessados podem se inscrever de 21 de janeiro até as 23h59 do dia 28 do mesmo mês.
A Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa) lançou quatro editais para a contratação temporária de profissionais de todos os níveis de escolaridade. A remuneração pode chegar a R$ 12.201. Os interessados podem se inscrever até o dia 26 de janeiro.
A Prefeitura e a Câmara de Venda Nova do Imigrante, município que fica na região Serrana do Espírito Santo, vão abrir concursos públicos para a contratação de servidores de diferentes níveis de escolaridade. São 373 vagas, sendo 337 e 36 chances, respectivamente. Os postos são para ocupar funções imediatas e formação de cadastro de reserva. Os salários chegam a R$ 7.653,12.
A Prefeitura de Sooretama reabriu as inscrições do processo seletivo para a contratação temporária de guarda-vidas. Os profissionais terão salário de R$ 2.090. O objetivo é reforçar a segurança dos banhistas que aproveitam o balneário do Patrimônio da Lagoa Juparanã durante o verão. O atendimento ocorre até 28 de janeiro.
As inscrições para o concurso público de professores da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) começam no dia 26 de janeiro e vão até 26 de fevereiro. São 23 vagas, com ganhos de até R$ 7.512,89, conforme a titularidade do candidato.
