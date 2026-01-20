Mais de 1.200 vagas

17 concursos e seleções abertos com salários de até R$ 37 mil no ES

Há postos para professor, monitor prisional, técnico em informática, agente de apoio educacional, médico, engenheiro, procurador, entre outras chances

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 10:50

Secretaria de Estado de Saúde do Espírito Santo, SESA Crédito: Fernando Madeira

Pelo menos 17 concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo e reúnem mais de 1.200 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em prefeituras, instituições de ensino, entre outros órgãos.

O salário pode chegar a R$ 37 mil no concurso para juiz substituto do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que abrange os Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Os interessados podem se inscrever até o dia 22 de janeiro. Ao todo, são oferecidas 27 vagas para juiz federal substituto. Os candidatos precisam ter curso superior em Direito, três anos em atividade jurídica e habilitação no Exame Nacional da Magistratura.

A Secretaria de Justiça do Espírito Santo (Sejus) vai abrir processo seletivo simplificado para monitor de ressocialização prisional em designação temporária. A remuneração é de R$ 5.151,17. O candidato precisa ter o ensino médio ou profissionalizante e carteira de habilitação na categoria B ou superior. Os interessados podem se inscrever de 21 de janeiro até as 23h59 do dia 28 do mesmo mês.

A Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa) lançou quatro editais para a contratação temporária de profissionais de todos os níveis de escolaridade. A remuneração pode chegar a R$ 12.201. Os interessados podem se inscrever até o dia 26 de janeiro.

A Prefeitura e a Câmara de Venda Nova do Imigrante, município que fica na região Serrana do Espírito Santo, vão abrir concursos públicos para a contratação de servidores de diferentes níveis de escolaridade. São 373 vagas, sendo 337 e 36 chances, respectivamente. Os postos são para ocupar funções imediatas e formação de cadastro de reserva. Os salários chegam a R$ 7.653,12.

A Prefeitura de Sooretama reabriu as inscrições do processo seletivo para a contratação temporária de guarda-vidas. Os profissionais terão salário de R$ 2.090. O objetivo é reforçar a segurança dos banhistas que aproveitam o balneário do Patrimônio da Lagoa Juparanã durante o verão. O atendimento ocorre até 28 de janeiro.

As inscrições para o concurso público de professores da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) começam no dia 26 de janeiro e vão até 26 de fevereiro. São 23 vagas, com ganhos de até R$ 7.512,89, conforme a titularidade do candidato.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta