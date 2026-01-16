Home
Secretaria de Justiça do ES abre processo seletivo para monitor

Remuneração é de R$ 5.151,17, mais auxílio-alimentação de R$ 800; candidatos precisam ter o nível médio e carteira de habilitação na categoria B ou superior

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 14:10

Centro Prisional Feminino de Cariacica/Presídio
Centro Prisional Feminino de Cariacica Crédito: Fernando Madeira

A Secretaria de Justiça do Espírito Santo (Sejus) vai abrir processo seletivo simplificado para monitor de ressocialização prisional em designação temporária. A remuneração é de R$ 5.151,17, mais auxílio-alimentação de R$ 800. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

Para participar da seleção, o candidato precisa ter o ensino médio ou profissionalizante e carteira de habilitação na categoria B ou superior, além de apresentar certidões negativas de antecedentes criminais da Justiça Federal, da Justiça Estadual, da Justiça Eleitoral e, quando for o caso, da Justiça Militar Estadual, da cidade/município e/ou da jurisdição onde morou nos últimos cinco anos, expedidas, no máximo, há seis meses.

O processo seletivo tem como objetivo preencher cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade da Sejus. Os convocados serão lotados em unidades da Grande Vitória, Guarapari, São Mateus, Aracruz, Colatina, Linhares, São Domingos do Norte e Cachoeiro de Itapemirim.

Cada candidato deverá optar por apenas uma macrorregião e um município, com exceção da Região Metropolitana, na qual não haverá escolha de município específico.

As inscrições podem ser feitas de 21 de janeiro até as 23h59 do dia 28 do mesmo mês, no site www.selecao.es.gov.br

A seleção contará com as seguintes fases:

  • Primeira fase: inscrição e Classificação de caráter classificatório e eliminatório;
  • Segunda fase: entrega de documentação comprobatória referente à qualificação e experiência profissional e a idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida privada, conforme convocação, de caráter eliminatório;
  • Terceira fase: entrega de documentação para assinatura de contrato, conforme convocação, de caráter eliminatório

O processo seletivo terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período.

Atribuições da atividade

  • Colaborar no planejamento, organização, monitoramento, execução e avaliação das atividades de rotina inerentes à gestão penitenciária e atividades assistenciais prestadas aos presos
  • Cooperar com as equipes de profissionais envolvidos com as atividades de tratamento penal nos estabelecimentos prisionais
  • Prestar colaboração e apoio para a execução das atividades de coleta de dados e executar serviços de levantamento e registro de informações em estabelecimentos prisionais
  • Colaborar nas atividades necessárias à vigilância, ordem e disciplina nos estabelecimentos prisionais
  • Fiscalizar o trabalho e o comportamento da população carcerária, observando-se os regulamentos e normas próprias, conforme a Lei de Execução Penal - LEP e outros documentos nacionais e internacionais
  • Observar os movimentos dos presos no interior do estabelecimento penal
  •  Certificar-se de que as câmeras do sistema de monitoramento eletrônico estão posicionadas de forma a não permitir ocorrência de pontos cegos
  • Acionar o alarme geral do estabelecimento penal sempre que for observada anormalidade de caráter urgente
  • Comunicar ao superior imediato qualquer alteração observada quanto à segurança no estabelecimento penal, inclusive os casos de incêndio
  • Auxiliar na conferência periódica da população carcerária, conforme dispuser as portarias e/ou regulamentos
  • Colaborar na verificação das condições de limpeza e higiene das celas e instalações sanitárias de uso dos presos
  •  Informar qualquer irregularidade detectada ao assumir o posto
  • Colaborar na revista nos presos
  • Auxiliar nas revistas em alimentos e pertences que adentram nos estabelecimentos prisionais
  • Auxiliar na condução dos presos, quando de seu deslocamento nas áreas internas do estabelecimento prisional ou do complexo onde estiverem localizados
  • Cooperar nas escoltas dos presos quando de seus deslocamentos externos para fóruns, distritos policiais, hospitais, velórios, estabelecimentos prisionais e outros
  • Colaborar na revista minuciosa nos locais onde o preso irá entrar, inclusive celas, verificando se não existem armas dissimuladas, mensagens, chaves falsas para algemas ou outros objetos ilegais ou comprometedores
  • Colaborar ou providenciar a documentação, processos e expedientes necessários ao transporte dos presos
  • Operar em sistemas de radiocomunicação e videomonitoramen
  • Executar atividades em postos de controle e portarias, que não necessitem de armamento
  • Executar movimentação de presos em atividades laborais, educacionais, de saúde, visitas, atendimentos e em atividades gerais dentro da área do estabelecimento penal, interna e externamente
  • Zelar pela manutenção, conservação e uso correto das instalações, aparelhos, uniformes, instrumentos, equipamentos de proteção individual e outros objetos de trabalho
  • Executar a distribuição de alimentos e suprimentos aos presos
  • Desempenhar atividades de caráter administrativo de identificação e registro de informações relativas a presos
  • Acompanhar os cadastros de visitantes, inclusive de familiares dos internos, autorizados a adentrarem nos estabelecimentos prisionais
  • Acessar documentação, fichários e prontuários, para produção e atualização dos dados dos presos
  • Realizar atividades administrativas no âmbito dos estabelecimentos prisionais, nos termos da legislação
  • Observar as normas de segurança e disciplina do estabelecimento prisional
  • Observar medidas de segurança contra acidentes de trabalho
  • Executar atividades correlatas conforme a área de atuação.
