Secretaria de Justiça do ES abre processo seletivo para monitor

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 14:10
A Secretaria de Justiça do Espírito Santo (Sejus) vai abrir processo seletivo simplificado para monitor de ressocialização prisional em designação temporária. A remuneração é de R$ 5.151,17, mais auxílio-alimentação de R$ 800. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.
Para participar da seleção, o candidato precisa ter o ensino médio ou profissionalizante e carteira de habilitação na categoria B ou superior, além de apresentar certidões negativas de antecedentes criminais da Justiça Federal, da Justiça Estadual, da Justiça Eleitoral e, quando for o caso, da Justiça Militar Estadual, da cidade/município e/ou da jurisdição onde morou nos últimos cinco anos, expedidas, no máximo, há seis meses.
O processo seletivo tem como objetivo preencher cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade da Sejus. Os convocados serão lotados em unidades da Grande Vitória, Guarapari, São Mateus, Aracruz, Colatina, Linhares, São Domingos do Norte e Cachoeiro de Itapemirim.
Cada candidato deverá optar por apenas uma macrorregião e um município, com exceção da Região Metropolitana, na qual não haverá escolha de município específico.
As inscrições podem ser feitas de 21 de janeiro até as 23h59 do dia 28 do mesmo mês, no site www.selecao.es.gov.br.
A seleção contará com as seguintes fases:
O processo seletivo terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período.
