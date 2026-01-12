Oportunidades

Confira as 5.540 vagas de emprego abertas no ES nesta segunda-feira (12)

Há postos para açougueiro, ajudante de obras, auxiliar de saúde bucal, balconista, carpinteiro, fiel de depósito, lavador de veículos, montador de andaimes, operador de ponte rolante, entre outras chances

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 10:29

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 5.540 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (12). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.

Sine de Vila Velha

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping, das 8h às 17h.

Vagas: 516. Há oportunidades para armador de ferragens na construção civil, auxiliar administrativo, auxiliar de armazenamento, estoquista, expedidor de mercadorias, marceneiro, pedreiro, pintor de obras, zelador, entre outras chances. Veja as vagas.

Agência de Emprego de Cariacica

Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar o processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 995, sendo 264 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para conferente, auxiliar logístico, promotor de vendas, assistente de recrutamento e seleção, entre outros postos. Veja as vagas.

Oportunidades de emprego no Sine da Serra Crédito: Divulgação

Sine da Serra

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 1.306. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de obras, auxiliar de lavanderia, auxiliar de saúde bucal, balconista, carpinteiro, fiel de depósito, lavador de veículos, montador de andaimes, operador de ponte rolante, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Vitória

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 558. Há oportunidades para analista de estação de tratamento de efluentes, assistente de service desk, atendente de padaria, camareira de hotel, eletricista auxiliar, mecânico de máquina industrial, entre outras chances. Para verificar as oportunidades do Sine de Vitória, é necessário utilizar o filtro disponível na página. Veja as vagas.

Sine de Cariacica

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica, das 8h às 17h

Vagas: 743. Há oportunidades para agente de pátio, ajudante de carga e descarga, amarrador de embarcações, artífice de manutenção, auxiliar de produção, carpinteiro, concreteiro, conferente de logística, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Anchieta

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 39. Há oportunidades para armador, servente de obras, carpinteiro, soldador de eletrodo revestido, motorista de caminhão, camareira, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Cachoeiro de Itapemirim

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141, Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 71. Há oportunidades para resinador, agente de pátio, atendente de loja e mercado, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, copeiro de hospital, motorista D, operador de produção, técnico em telecomunicações, entre outros postos. Veja as vagas.

Agência do Trabalhador de Marataízes

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel, nº 1489, Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.

Vagas: 58. Há oportunidades para ajudante de cozinha, atendente de bar, auxiliar de linha de produção, camareira de hotel, garçom, recreadora infantil, técnico de segurança do trabalho, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Aracruz

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria, 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 284. Há oportunidades para ajudante de reflorestamento, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de zeladoria, caldeireiro, carpinteiro, camareira, encanador, pedreiro, pintor industrial, promotor de vendas, soldador, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Linhares

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, no Center Norte Conceição, que fica na Rua Florentino Avidos, no bairro Conceição.

Vagas: 197. Há oportunidades para soldador TIG/ER tubulação, operador de caixa, embalador, auxiliar de limpeza, caldeireiro, auxiliar de serviços gerais, jardineiro, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de São Mateus

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 455. Há oportunidades para atendente de frios, atendente de farmácia, ajudante de caminhão, auxiliar de ar condicionado automotivo, ajudante de obras, balconista, caixa, consultor de vendas, doméstica, entre outras chances. Veja as vagas.

Balcão de Oportunidades de Emprego de Baixo Guandu

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.

Vagas: 141. Há oportunidades para ajudante florestal, auxiliar de campo, balconista de lanchonete noturno, costureira plano leve e malha, costureira, mecânico de autos pesados, motoboy, monitor de veículos, operador de trator de esteira, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Colatina

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Av. Getúlio Vargas, 98, Centro.

Vagas: 13. Há oportunidades para ajudante de eletricista, auxiliar de limpeza, eletricista de manutenção em geral, técnico de sistema automação industrial, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Nova Venécia

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.

Vagas: 164. Há oportunidades para armador de estrutura de concreto armado, ajudante de motorista, cortador de pedras, eletricista de manutenção, encanador de redes, operador volante, servente de obras, entre outras chances. Veja as vagas.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta